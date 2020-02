A 5 días de montar todo, me corrieron: Litzy sobre los 90’s Pop Tour

Ari Borovoy y Bobo producciones están metidos en escándalos desde 2019, ya que tuvieron rencillas con OV7 y con parte del equipo técnico de la gira de los 90’s Pop Tour.

Ahora, Litzy confesó que sorpresivamente, el hermano de Ari, Jack, le anunció que ya no será parte de los 90’s Pop Tour.

Yo estaba a una semana de irme 20 días a México a montar la tercera etapa con los Kabah y a 5 días de irme a montar todo, me llama Jack y me dice ‘Mi Litzy con la noticia que ya no vas a estar en esta etapa’”, comentó.