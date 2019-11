A 10 años del inicio de la ‘biebermanía’

Toronto, Canadá

Hace exactamente 10 años, el 17 de noviembre de 2009, un casi desconocido canadiense de sólo 15 años, Justin Bieber, lanzó su primer EP, "My World", un proyecto de siete canciones que le convertiría en pocos meses en una de las mayores sensaciones musicales del siglo XXI.

El adolescente de cara añinada y largo flequillo consiguió con "My World" convertirse en el primer artista que colocó siete canciones de su primer álbum en el Billboard Hot 100, el estándar del éxito en el mundo de la música en Estados Unidos.

Y todo porque Bieber, que había nacido en 1994 en la localidad canadiense de London, unos 190 kilómetros al suroeste de Toronto, colgaba en YouTube desde que tenía 13 años algunos de sus videos cantando.

Por azar, Scooter Braun, ejecutivo de una compañía discográfica, había descubierto los videos de YouTube de Bieber. E impresionado con el talento del joven, Braun decidió viajar a Strafford, una pequeña localidad en las cercanías de London donde Bieber vivía con su madre, para ofrecerle un contrato.

Con sólo 13 años, Braun se llevó a Bieber a Atlanta para grabar algunas canciones de demostración y cantar con Usher quien rápidamente detectó el potencial del canadiense.

En poco tiempo Braun se convirtió en el manager de Bieber y el cantante canadiense lanzó su primer sencillo, "One Time", mientras grababa su primer álbum. La canción se convirtió en un éxito radiofónico, llegando al puesto número 12 en Canadá y el 17 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos.

El éxito norteamericano de "One Time" se replicó en otros mercados así que cuando "My World" fue lanzado en noviembre de 2009, el nombre Justin Bieber ya empezaba a ser conocido en el escenario internacional.

"My World" fue una auténtica explosión de éxito. En pocos meses, el EP entró en las listas de los más escuchados en 14 países. En Canadá se convirtió en el número 1 y en Estados Unidos llegó a ser el número 5 de Billboard 200, que clasifica los 200 álbumes más populares de la semana.

Ese primer sencillo de "My World", "One Time", entró en la lista de los 20 más escuchados y el siguiente "single", "Baby", se colocó en el número 5 del Billboard Hot 100.

Pero detrás del éxito de "My World" no sólo estaba el magnetismo y talento indiscutible del joven de London sino el trabajo de algunos de los mejores creadores del momento. Los créditos del EP de debut de Bieber incluyen 27 nombres, en su mayoría pesos pesados de la industria musical.

Nombres como Frank Ocean, que escribió varias canciones del álbum, Dapo Torimiro, Kevin Risto y Waynne Nugent (dúo conocido como Midi Mafia), C. "Tricky" Stewart, James Bunton y Corron Cole (dúo conocido como The Movement), y por supuesto, Usher, son algunos de los artistas que hicieron posible "My World" en colaboración con Bieber.

Y como revela esta semana la revista "Billboard", no es que todos estos pesos pesados del mundo de la música colaborasen con el objetivo de encumbrar a un desconocido adolescente imberbe sino que fueron a trabajar con la mentalidad de hacer la mejor música posible.

Incluso en algunos casos, con la intención de quedarse con las canciones que estaban creando para Bieber.

"One Time", fue una creación del productor James Bunton, "Tricky" Stewart y The-Dream, los productores de "Single Ladies" de Beyonce.

Bunton reconoce a "Billboard" que originalmente "One Time" era una canción totalmente distinta, "más caribeña", hasta que un ejecutivo de la compañía discográfica pensó que Bieber era la persona adecuada para interpretar la canción e incluirla en su primer EP.

Bunton reveló que necesitaron meses para ajustar "One Time" y que quedase adaptada al tono vocal de Bieber pero cuando el sencillo de debut del cantante canadiense fue lanzado en julio de 2009, la canción inició la "biebermanía" al llegar al puesto 89 del Billboard del 2009.

Pero lo que todos los creadores detrás de "One Time" reconocen es que las canciones que un día interpretaría Bieber para un público en su mayoría un poco más joven que el quinceañero eran temas creados para adultos.

Carlos Battey, del dúo The Jackie Boyz, fue quien escribió "Down to Earth", una canción en la que reflejó la difícil relación entre su hija y su exesposa. Cuando Braun decidió incorporarla a "My World", Battey sólo realizó pequeños cambios a la letra para adaptarla a la situación personal de Bieber.

"Era una gran canción, sin que importase quien la cantaba", dijo Battey aunque también reconoció que tras escuchar la interpretación de Bieber, lloró.

"Ver este joven artista cumplir todos sus sueños fue increíble. Y ver mis sueños hacerse realidad también fue maravilloso", declaró Battey a "Billboard".

El origen "adulto" de todas esas canciones es quizás la razón por la que en 2010, el crítico de música de BBC, Mike Diver, escribió que, por momentos, las letras de las canciones de "My World" eran "incómodas".

"Tal es el talento reunido que nadie debería asumir que el canadiense es un ardid con fecha de caducidad, lanzado para atraer exclusivamente al público del Canal Disney", añadió Diver. Algo que el tiempo y el éxito continuado de aquel desconocido canadiense confirmaría.