Yeri Mua iniciará proceso de desintoxicación de drogas

Tijuana, Baja California.- Yeri Mua confesó ser una asidua consumidora de la marihuana y aseguró iniciará un proceso de desintoxicación.

La influencer aseguró que la adicción a esta droga se desencadenó luego de atravesar una gran depresión.

Estoy tratando de dejar la marihuana, solo espero que no me juzguen. Es una decisión personal y la razón por la que yo quiero dejar de fumar es porque precisamente ahorita estoy pasando por un proceso de depresión, a medida que mis problemas emocionales fueron engrandeciéndose me di cuenta que estaba fumando todo el tiempo”