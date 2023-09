“Un Preview", Bad Bunny estrena nuevo sencillo y videoclip oficial

Aunque Bad Bunny había anunciado que tomaría un descanso en su carrera, hemos sido testigos de que el conejo malo sigue trabajando en el mundo de la música.

El pasado domingo, el conejo malo anunció mediante su canal de Whats App sobre su nuevo tema, explicando que este podría ser su último lanzamiento del año.

Sin embargo, el puertorriqueño mencionó que este nuevo sencillo lleva como título “Un Preview”, debido a que es un adelanto de lo que se viene para el próximo año.

 

Último lanzamiento de Bad Bunny

En las últimas horas, uno de los cantantes más taquilleros de la historia, según la revista de Billboard, estrenó este último sencillo así como el video oficial del mismo.

Bad Bunny le regala a sus seguidores este nuevo sencillo como una forma de cerrar el año con lo más reciente de su música, y al mismo tiempo, los emociona con la perspectiva de un posible nuevo álbum y, con suerte, una nueva gira del artista para el próximo año.

Para aquellos que desean aprender la letra de “Un Preview”

Baby, yo sé

que cuando te pruebe

yo me voa’ enamora,

que de esa carita

no me voy a olvidar.

¡Ey!

La noche está empezando,

que pase lo que tenga que pasar.

Si tú me lo pide te lo voy a dar.

Baby, yo no tengo miedo

de probarte y de enamorarme de nuevo.

Que se jodan, mami, yo te sigo el juego.

¡Ey!

Bien loquito en la disco,

me pego bailando

y te beso el cuello.

¡Ey!

Contigo me voy a fuego.

¡Ey!

Baby, yo no tengo miedo (no)

de probarte y de enamorarme de nuevo.

No me digas na’.

Yo no sigo consejo.

¡No!

Bien loquito en la disco,

me pego bailando

y te beso el cuello.

¡Heh!

Deja que se muerdan ello’.

¡Ye ye ye!

Diablo, mami, qué bellaquera.

Me tuviste mirando la noche entera.

W, tú eres mi vaquera.

Te prometo voa’ trata de venirme afuera.

Pero pa’ dentro es que va.

Mami, tú me tiene con la nota elevá.

Llegaste soltera y te fuiste enjevá.

Se vino 3 veces, por eso no se va.

¡Ey!

Ahora mi bicho es tuyo.

Más nadie voy a dárselo.

Los culitos por ahí, eso se canceló

Vamos pa RD,

la Hookah y el Barceló.

Un piquete cabrón.

Nadie va tumbárselo.

Los deja en visto

Chico, parce, no.

Déjalo, que hablen,

no hay que preocuparse, no.

La baby es seca,

pero pa' mojarse, no.

¡Ey! ¡Ey, ey!

Y si tú quiere nos hacemos jevo’.

Sé que tú eres peligro, pero yo me atrevo.

Y si tú quiere, pa' casa te llevo.

Aunque sea por un ratito, después sigo soltero.

Baby, yo no tengo miedo

de probarte y de enamorarme de nuevo.

Que se joda, mami, yo te sigo el juego.

¡Ey!

Bien loquito en la disco

me pego bailando

y te beso el cuello.

¡Ey!

Contigo me voy a fuego.