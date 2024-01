Tom Holland y Zendaya vuelven a ver 'Spider-Man: Homecoming' para revivir momentos juveniles

ESTADOS UNIDOS.- En una exclusiva entrevista con Melvin Robert de "Extra", Tom Holland, conocido por su icónico papel en "Spider-Man", compartió sus reflexiones sobre su carrera y su reciente nominación en los Critics Choice Awards.

Holland, quien fue nominado como Mejor Actor en la categoría de Miniserie o Película para Televisión por su destacada actuación como Danny Sullivan en "The Crowded Room" de Apple TV+, reveló su enfoque autocrítico al revisar su propio trabajo.

Definitivamente veo mi trabajo. A veces creo que soy mi crítico más severo. Realmente entiendo mis habilidades y, en ocasiones, veré algo y pensaré: '¡Demonios! Podría haber dado más allí'. Una vez que un proyecto ha sido lanzado, generalmente lo dejo descansar.

El actor también compartió momentos nostálgicos al mencionar que él y Zendaya, su coprotagonista en "Spider-Man", ocasionalmente vuelven a ver la primera película de la franquicia para recordar los días en que tenían 19 años y filmaban juntos. Holland expresó su aprecio por esas películas y la oportunidad de revivir momentos tan especiales.

Al abordar su nominación en los Critics Choice Awards, Tom Holland mostró su entusiasmo y honor al representar a "The Crowded Room". "Me siento genial. Me siento honrado de representar al programa", comentó.

Además, reveló que Zendaya fue una espectadora activa durante la edición de "The Crowded Room", compartiendo sus pensamientos sobre los episodios mientras se encontraban en el proceso de postproducción. "Ella definitivamente lo ha visto más veces de las que esperaba... Cuando se emitió, estaba orgulloso del programa... No lo vi", reveló Holland.