Subasta histórica de Freddie Mercury: Más de 1,500 objetos personales del artista estarán al alcance de los fans

Reino Unido.- En una subasta que promete ser histórica, se pondrán a la venta más de 1,500 objetos que pertenecieron al legendario Freddie Mercury. Desde un emblemático piano Yamaha G2 hasta joyas, manuscritos de canciones y trajes icónicos, estos tesoros del líder de Queen estarán disponibles en la próxima semana en Londres.

El piano Yamaha G2, considerado el favorito de Mercury, se destacará como una de las piezas más emblemáticas de la subasta. Fue un instrumento con el que Mercury sentía una conexión creativa única, y lo utilizó para componer éxitos como "Bohemian Rhapsody".

Además, la subasta ofrecerá borradores escritos a mano por Freddie Mercury de canciones como "We are the Champions" y “Don't Stop Me Now”.

Los trajes icónicos de Mercury, incluyendo la tapa y la corona que usó durante la última gira de Queen en 1986, estarán disponibles. Estos diseños fueron elaborados por Diana Mosley, quien recuerda cómo Mercury disfrutaba disfrazándose para romper las barreras en los grandes estadios.

La colección personal de arte de Freddie Mercury también estará en subasta, incluyendo obras de James Goya, Picasso y Dalí, así como una muestra extensa del arte japonés, país que Mercury amó profundamente desde su primera visita en 1975.

Entre los objetos más pequeños se encuentran arte decorativo, gafas de sol, un kit de costura, un tarro de galletas y diversas figurillas felinas, reflejando la pasión del cantante por los gatos.

Se espera que los ingresos de esta subasta excepcional superen los 12.7 millones de dólares, que se destinarán a la Mercury Phoenix Trust y la Fundación Elton John en su lucha contra el sida.

Esta subasta proporciona una oportunidad única para los admiradores de Freddie Mercury y Queen de adquirir recuerdos excepcionales que rinden homenaje a una de las figuras más influyentes en la historia de la música.

Con información de Azteca Noticias.

