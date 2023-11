Sebastian Stan ha sido elegido como el joven Donald Trump en 'El aprendiz'

ESTADOS UNIDOS.- Sebastian Stan, el destacado actor nominado al Emmy y al Globo de Oro, reconocido por su icónico papel como Soldado de Invierno en el universo cinematográfico de Marvel, ha sido elegido para personificar a un joven Donald Trump en "The Apprentice", una película dirigida por el aclamado cineasta ganador de Cannes, Ali Abbasi.

La cinta llevará el título de "The Apprentice" (El Aprendiz), haciendo alusión al conocido programa de realidad en el que Donald Trump tuvo presencia. La trama se sumergirá en el desarrollo del poder y la ambición de Trump, explorando su ascenso en el competitivo mundo de los negocios inmobiliarios en Nueva York durante las décadas de los 70 y 80. Además, se adentrará en la intrincada relación con el influyente abogado Roy Cohn, presentando una narrativa centrada en la complejidad de la relación mentor-protegido.

El elenco de la película se enriquecerá con la participación de otros renombrados artistas, entre ellos Jeremy Strong, conocido por su desempeño en "Succession", y Maria Bakalova, quien cautivó con su actuación y fue nominada al Oscar por su papel en "Guardians of the Galaxy Vol. 3".

El guion de la película estará a cargo de Gabriel Sherman, autor del exitoso libro "The Loudest Voice in the Room", que sirvió de inspiración para la miniserie del mismo nombre transmitida por Showtime.

Esta noticia emerge en un contexto en el que Trump se encuentra inmerso en un juicio mediático vinculado a diversos cargos. A pesar de estos desafíos legales, su popularidad persiste, consolidándose como un favorito para la Oficina Oval según las preferencias del partido republicano.