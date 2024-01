Ryan Gosling reacciona a 'I'm Just Ken' ganando el premio Critics Choice a la Mejor Canción Original

ESTADOS UNIDOS.- La categoría de "Mejor Canción Original" en las ceremonias de premios de este año se ha visto reñida, especialmente entre las canciones de la misma película de Barbie, ya que varias de sus canciones del soundtrack original han sido nominadas en la categoría.

Anoche, en los Golden Globes, la canción ganadora fue "What Was I Made For?" de Billie Eilish, y esta noche, en los Critics Choice Awards, la ganadora fue "I'm Just Ken" de Ryan Gosling.

"I'm Just Ken" fue una sorpresa para las redes sociales, destacando las habilidades vocales de Gosling, así como sus habilidades de baile.

También podría interesarte: Lista completa de los ganadores de los Golden Globes 2024

Se volvió viral un video en el que Gosling reacciona al premio con una expresión de sorpresa, aparentemente incrédulo ante la noticia, mientras Mark Ronson se levanta para aceptar el premio. Ronson había mostrado tristeza al no ganar la categoría de mejor canción en los Golden Globes.