Paola Suárez, revela con lágrimas en los ojos que lucha contra una enfermedad

HERMOSILLO, SON.- En una transmisión en vivo en su canal de YouTube, Paola Suárez, conocida influencer y miembro del grupo 'Las Perdidas', rompió en llanto al revelar que padece una enfermedad que podría poner en riesgo su vida.

Paola Suárez comenzó su relato destacando que se dio cuenta de que algo no estaba bien con su salud cuando comenzó a experimentar mareos que no eran normales.

Te puede interesar: Wendy Guevara debuta como actriz en la bioserie "Gloria Trevi: Ellas Soy"

Preocupada, buscó en Internet los síntomas de la presión alta y se sorprendió al encontrar que coincidían con los suyos. Decidió acudir al hospital en busca de ayuda médica.

Tras su visita al hospital, Paola Suárez fue llevada a urgencias, donde se le realizaron una serie de estudios médicos exhaustivos para determinar la causa de sus problemas de salud. El diagnóstico médico reveló que tenía presión arterial alta y que su peso estaba afectando negativamente su salud.



Visiblemente afectada, compartió: "Me siento muy mal; el doctor me reprendió y me dijo que tengo sobrepeso. Me he descuidado bastante de mi cuerpo".