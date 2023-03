Marimar Vega entrevista a Luis Ernesto Franco para hablar de su divorcio

Ciudad de México.- Marimar Vega sacó un proyecto de los más personales de su carrera, ya que se trata del estreno ‘’El Rincón de los errores'', un podcast que realiza con Efrén Martínez donde hablan sin tapujos sobre las equivocaciones.

La artista sorprendió en el programa Hoy sobre uno de los capítulos más esperados, y se trata de la entrevista de su exesposo Luis Ernesto Franco de quien se divorció en el 2018.

Va a estar por ahí mi exmarido “El Güero” Franco, mi esposo es la persona menos celosa del mundo y piensa en mi bienestar y en lo bueno en conjunto y de las cosas, entonces cuando yo le dije ‘¿y si invito al Güero y hablamos del divorcio?’, (me dijo) ‘padrísimo, estaría increíble, ojalá te diga que sí’”

Contó la hija del fallecido Gonzalo Vega.

Sobre su participación

Sobre la forma en que le propuso a su ex participar en el podcast, Marimar relató: “O sea, el hecho de sentirnos acompañados en los problemas o en las cosas de la vida, yo creo que da un alivio tremendo, entonces esa es la misión del “Rincón de los errores”, entonces le digo al Güero ‘pues los divorcios son bien duros, pasar por un divorcio es realmente duro, y son de los duelos más difíciles de pasar. Tu y yo estamos en un buen lugar y creo que si compartimos nuestra experiencia desde ese lugar, y que si uno aprende, al final no es tan grave’”.

Con relación a la forma en que reaccionó Franco, la actriz contó: “Me dijo ‘deja lo hablo con mi esposa’, porque cabe recalcar que El Güero y yo nos casamos al mismo tiempo, de nuevo, o sea, con un mes de diferencia, y él le dio el anillo a su chava el mismo día que Jero me dio el anillo a mí, sin saberlo, eso es muy gracioso, pero bueno, lo consultó con su mujer y ya, después me escribió a los dos días y me dijo ‘hagámoslo’. Y la verdad estuvo bien bonito, Efrén no conocía al Güero, porque Efrén llegó a mi vida después, él no fue parte de mi vida terapéutica cuando me divorcié, estábamos nerviosos todos, y estuvo bien bonito”.

Al respecto del proceso de separación que vivió con Luis Ernesto, Marimar detalló: “El divorcio con El Güero al principio súper triste, fue muy doloroso, porque son planes, son sueños, son ilusiones, son muchas cosas. Te puedo decir que teníamos propiedades juntos o cosas así, no necesitamos abogados, él y yo todo nos pusimos de acuerdo, y hoy te puedo decir, obviamente no somos amigos, pero podríamos”.

Finalmente, la intérprete de 39 años aseguró que esta experiencia con su expareja fue benéfica en su vida. “No nos habíamos visto y ahora el habernos visto y hablar desde su lugar y escucharlo también a distancia, cómo lo vivió él, y cómo le fue a él, ya sin estar involucrada en la emoción de ahí también, es lindo y es sanador, fue padre”, remató.