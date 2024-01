Margot Robbie piensa que "probablemente todo el mundo está harto" de verla después de Barbie

ESTADOS UNIDOS.- En una entrevista con Deadline, la aclamada actriz Margot Robbie anunció que se tomará un merecido descanso de la actuación para enfocarse en la producción, después del arrollador éxito de la película Barbie el verano pasado.

Robbie, conocida por sus roles destacados en películas como "Suicide Squad" y "Once Upon a Time in Hollywood", compartió que ha estado fuera de los sets de filmación durante más de un año, desde que concluyó la filmación de Barbie en octubre de 2022. La decisión de tomar este receso se debe, en parte, a la sobreexposición que puede resultar de las intensivas giras de prensa y otros compromisos relacionados con un lanzamiento cinematográfico de gran envergadura.

"Esta es la mayor cantidad de tiempo que no he actuado en un set", confesó Robbie.

Probablemente todos estén hartos de verme por ahora. Debería desaparecer de las pantallas por un tiempo. Si hiciera otra película muy pronto, la gente diría, '¿Otra vez ella? Acabamos de pasar todo un verano con ella. Ya fue suficiente'. No sé qué haré a continuación, pero espero que sea dentro de un tiempo.

Aunque su nombre ha estado asociado al preludio de Ocean's Eleven desde mayo de 2022, Robbie no tiene planes inmediatos de sumergirse en el proyecto, destacando su magnitud y los desafíos logísticos que deben superarse antes de que la producción se ponga en marcha.

Mientras tanto, la talentosa actriz se centra en roles detrás de la cámara, concentrándose en proyectos de producción con su empresa, LuckyChap Entertainment. Entre ellos, se destaca la próxima comedia navideña de Olivia Wilde, "Naughty", que se encuentra en las etapas de preproducción.

Como empresa, tenemos una película con Olivia Wilde [Naughty], que avanza bastante rápido, así que podría ser lo próximo que filmemos. No actúo en ella, solo produzco. También deberían salir un par de cosas en televisión este año. Y para mí, como actriz, me encanta actuar en cosas en las que no soy productora, así que estoy considerando algunas cosas, pero aún no hay nada concreto.

Aunque no tiene proyectos de actuación concretos en el horizonte, James Gunn, co-CEO de DC Studios, ha expresado su interés en que Robbie regrese a la franquicia, ya sea retomando su icónico papel como Harley Quinn o explorando nuevos personajes. Sin embargo, Robbie está abierta a pasar el testigo, ya que Lady Gaga asume el papel de Harley Quinn en "Joker: Folie à Deux".