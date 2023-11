LuisMi busca mediación con Aracely Arámbula tras denuncia por manutención de sus hijos

Ciudad de México.- Luis Miguel quiere llegar a un acuerdo con Aracely Arámbula después de la denuncia penal que levantó en su contra por la pensión alimenticia de sus hijos.

Estoy en posibilidad de confirmar que Luis Miguel está buscando una mediación con Aracely Arámbula para resolver todos los conflictos jurídicos pendientes y regularizar la pensión alimenticia de sus hijos… La mayor preocupación de Sol es el impacto mediático que esto ha tenido en su vida, y desea poner fin a esta situación de una vez por toda”

Informó el periodista Gil Barrera.

Ya no quiere problemas

La noticia surge luego de que el “Sol de México” no se presentó hace algunos días en la comparecencia a la que fue citado en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) por segunda ocasión.

A pesar de que en días anteriores los abogados de LuisMi externaron que el cantante tenía la intención de que Aracely declarara ante las autoridades para que explicara el motivo por el que no había recibido el dinero que él depositó para sus hijos, todo parece indicar que el artista ya no quiere más problemas legales con su ex.

Hasta el momento se desconoce la postura que tomará Arámbula ante esta decisión de su expareja, después de haberlo exhibido como un mal padre para sus retoños.