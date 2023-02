Laura Flores se preocupó por la vida de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Flores recientemente a través de sus redes sociales reveló que su hijo estaba grave de salud y tuvo que ser atendido de urgencia en Estados Unidos.

Aunque la actriz ya estaba por llegar a la Ciudad de México, tuvo que regresar a acompañar a su hijo, debido a su recuperación.

Laura Flores además dio a conocer según el portal de TVNotas es que en esos momentos llegó a vivir mucha desesperación, debido a que llegó a temer de que su hijo pudiera perder la vida.

La actriz ofreció una entrevista para el programa ‘De primera mano’ reveló que se enteró de lo que estaba sucediendo por medio de su hijo más grande, que le reveló que su hermano “escupía sangre”.

En el mes de marzo del año pasado se le puso un balón gástrico, mi hijo tenía sobrepeso”, comentó la actriz.

Laura Flores lamentó lo sucedido

Laura reveló que ante la situación que vivió su hijo, se llego a sentir culpable porque ella accedió que Alejando se colocara el balón gástrico, pero debido a varias complicaciones solo tuvo 10 meses.

“Me sentía culpable, yo fui la que promociono eso para que mi hijo bajara de peso, pero el médico me dijo, la obesidad no es opción y uno busca lo mejor para los hijos; sin embargo, la culpa no me dejaba", señaló la famosa.

Pero la actriz admitió que lo más difícil ya pasó y que se encargó de pedir perdón, pero que su hijo se encuentra mejor y ya está asistiendo a su escuela.