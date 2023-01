Juanes estuvo cerca de morir por la violencia relacionada con Pablo Escobar

Tijuana, Baja California.- Juanes reveló en entrevista para Yordi Rosado que estuvo cerca de morir a manos de la violencia relacionada con el narcotraficante Pablo Escobar.

Fue en 1990, el cantante salió a tomar con unos amigos, pero no pudo ingresar al recinto que después sería conocido como el lugar donde ocurrió la “Masacre del Bar Oporto” en donde murieron 23 personas.

Fui con mis amigos del colegio, íbamos a entrar y no pudimos entrar por alguna razón, no recuerdo cuál, nos fuimos a Casa Verde y cuando estábamos sentados en la mesa pidiendo, llega el mesero corriendo ‘váyanse de aquí que acaba de haber una masacre aquí al lado. Nos salvamos de milagro… cuando hablo con una de mis hermanas, mi hermana Mara me dice ‘es que están vivos de milagro’”