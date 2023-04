Jeremy Renner escribió últimas palabras al pensar que moriría en Hospital

Ciudad de México.- El actor Jeremy Renner temió por su vida luego de tener un accidente con una máquina para la nieve al salvar a su sobrino.

Incluso el famoso llegó a escribir sus últimas palabras cuando estuvo internado por si llegaba a fallecer en el Hospital:

“Estoy escribiendo notas en mi teléfono, mis últimas palabras para mi familia”, dijo la estrella de 52 años en un avance de la entrevista titulada Jeremy Renner, una historia de terror, supervivencia y triunfo”, que se emitirá a través del canal ABC.

Agradece presencia del sobrino

Renner, quien fue atropellado el día de Año Nuevo, también le confesó a la periodista Diane Sawyer que cree que habría muerto ese día si su sobrino lo deja solo antes del incidente.

“Si hubiera estado allí, solo, habría sido una forma horrible de morir”, confesó Renner a Sawyer en el clip que se compartió en “Good Morning America”.

Y seguramente, lo habría sido. Seguramente. Pero no estaba solo, [estaba con] mi sobrino. Y vino el resto de la caballería” agregó.

Llamada a emergencias

En la nueva entrega también se dio a conocer un audio de la llamada al 911 en la que una persona solicita transporte aéreo porque Renner parecía estar en “estado difícil”.

“Alguien está frente a mi casa en el suelo y fue atropellado por un Snowcat, ha sido aplastado”, dice el individuo que llama.

“Manden paramédicos, ambulancia… Escúchenme. Necesito, es posible que desee traer Life Flight aquí de inmediato. Está en mal estado”, sumó la persona que llamó.

No se arrepiente de salvar una vida

El primer adelanto de la entrevista de Renner mostró al actor con un nudo en la garganta cuando dijo que sería atropellado por la máquina “nuevamente” para salvar la vida de su sobrino.

“Elegí sobrevivir, no me va a matar, de ninguna manera”, dijo sobre sus heridas. He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero he sido reabastecido y recargado con amor y titanio”, dijo Jeremy en el primer adelanto de la conversación que será emitida en su totalidad este jueves 6 de abril.