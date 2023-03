Ignacio López Tarso requiere oxígeno las 24 horas por enfermedad crónica pulmonar

Ciudad de México.- El hijo de Ignacio López Tarso compartió detalles del estado de salud del actor, señalando que ha evolucionado favorablemente después de que fuera ingresado al hospital de emergencia el día viernes.

Se detalló el cuadro clínico del artista de 98 años, mismo que está en terapia intensiva desde su ingreso al nosocomio.

Tiene todavía una seria oclusión intestinal, todavía no sale de su neumonía, sus signos vitales están bien, pero satura bajo, presión alta, un verdadero toro de lidia. Tiene chapitas, sus labios ya no están nada morados, sus piernas no están nada hinchadas”

Explicó Juan Ignacio a la prensa que acudió a las afueras de la clínica.

Conectado las 24 horas

De igual forma, se señaló que Don Ignacio se encuentra fuerte, ya que rechazó una sonda que los médicos habían intentado colocarle. “Le dolió mucho, no quiso y no la toleró, sentía que toda la manguera iba a bajar hasta el estómago y dijo ‘no, no quiero sufrir eso’, yo creo que del susto le bajó tantito y mejoró”, declaró.

Finalmente, el hijo del intérprete contó que pese a lo bien que luce su padre, López Tarso lleva algún tiempo auxiliándose de un respirador, debido a que sufre EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

“Oxígeno 24 horas mi papá, sí, se lo quita para sus entrevistas, se lo quita de vez en cuando, pero él duerme con una máquina concentradora de oxígeno”, remató.