Fallece madre del actor Luis Ernesto Franco y dedica tierno mensaje

Ciudad de México.- El actor Luis Ernesto Franco despidió en redes a su madre, quien falleció dos años después que el padre del artista.

“El cielo está de party!! Sé que estás danzando, gozando y brindando con mis abuelos, mi papá y Los Ángeles que te recibieron en la puerta del cielo. Vuela, vuela alto madre mía... que aquí te recordaremos con mucho amor e historias donde hablar cosas hermosas de ti, no será fácil…”

Y no porque fuiste perfecta, porque nadie lo somos, pero porque reconozco la madre amorosa, divertida y siempre orgullosa de sus hijos que fuiste. Hiciste lo que pudiste, con la herramientas que tenías, y no tengo duda del inmenso amor que me tenías. Solo puedo decirte, Gracias! Gracias por darme la vida y siempre ser mi porrista número 1!”