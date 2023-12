Fallece el actor británico Tom Wilkinson

INGLATERRA.- Tom Wilkinson es un actor británico nacido el 5 de febrero de 1948 en Leeds, West Yorkshire, Inglaterra. Es conocido por sus destacadas actuaciones en una variedad de películas y producciones televisivas.

Wilkinson participo en numerosas películas aclamadas, incluyendo "The Full Monty" (1997), "Shakespeare in Love" (1998), "The Patriot" (2000), "In the Bedroom" (2001), "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (2004), y "Michael Clayton" (2007), por la cual recibió una nominación al Premio de la Academia.

Además de sus contribuciones al cine, Tom Wilkinson también tuvo una exitosa carrera en la televisión y el teatro. Su versatilidad y talento actoral le valieron el reconocimiento y elogios de la crítica a lo largo de su carrera.

Hoy, Tom Wilkinson falleció a los 75 años según un comunicado de su familia, que informó que murió repentinamente en su casa el 30 de diciembre. Su esposa y familia estaban con él en ese momento. La familia ha solicitado respeto a su privacidad en este difícil momento.