Facundo causa accidente automovilístico en un intento de 'dar una lección'

CIUDAD DE MEXICO. - El conocido ex conductor del programa de televisión 'Incógnito', Facundo, se encuentra en el ojo público nuevamente después de protagonizar un polémico incidente de tráfico en el que grabó el momento en que provocó un accidente automovilístico mientras manejaba. Según sus propias palabras, su intención era darle una lección a un taxista.

El incidente ocurrió mientras Facundo grababa un video en el que explicaba que había un embotellamiento en alguna parte de su trayecto. Según él, este congestionamiento se debía a los automóviles que intentaban colarse en la fila en la que él había estado esperando durante mucho tiempo.

Claramente molesto por la situación, Facundo confesó en el video que preferiría tener un choque antes que permitir que los conductores que, según él, no habían respetado la fila, avanzaran. Dos autos intentaron ingresar en la fila para salir de la avenida, lo que aumentó su frustración.

"Prefiero chocar a dejar pasar a estos conductores que no hicieron fila. Venimos haciendo fila eterna, y estos conductores vienen en tercera fila, juran que yo no. Nunca se me ocurrió andarme en tercera fila, pero es que yo sí tengo educación", enfatizó Facundo.