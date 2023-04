Dulce da respuesta a Marimar Vega tras críticas por contar intimidades sobre Gonzalo Vega

Ciudad de México.- Dulce se defendió de las críticas de Marimar Vega, por difundir a Yordi Rosado su intimidad con Gonzalo Vega, quien fue su pareja en la juventud.

La artista de 67 años declaró que al comienzo de su relación con Vega tuvo que fingir cuando tenían relaciones, pues a ella no le gustaba. Por lo que la actriz de 39 a la postre comentó: “está feo hablar de gente que ya falleció porque no se puede defender, no puede decir nada”.

Recuerda con cariño al actor

Ante este escenario, Dulce manifestó que, aunque respeta el punto de vista de la hija de quien fue un gran amor de su vida, tiene sus razones para decir lo que dijo.

Si yo las lastimé o ellas sienten que yo hice algo que pudo haberlas molestado desde luego que les ofrezco con todo mi corazón una disculpa”

declaró la intérprete de “Heridas”.

No obstante, Dulce confesó que esto no será un impedimento para que continúe recordando al fallecido actor. “Pero me van a tener que seguir disculpando porque si yo tengo qué hablar de mi vida, y su papá está incluido, pues voy a hablar de mi vida con su papá, lamento mucho que pueda causarles un disgusto”, expuso.

Acto seguido, la artista recalcó que Gonzalo Vega fue el gran amor de su vida y que incluso tenían planes de reanudar su relación amorosa con él.

“Siempre decíamos que algún día íbamos a volver a estar juntos, y decíamos ‘bueno, ¿cuándo vamos a volver a estar juntos?’, y yo le decía ‘cuando ya a nadie le importe, cuando seamos unos viejitos y que a nadie le importe que estemos juntos, ahí vamos a volver’, y se reía y me decía ‘pero podríamos volver antes’, le digo ‘no, porque habría broncas’”, contó.

Finalmente, Dulce aprovechó las cámaras del programa Venga la Alegría para aconsejar a Marimar Vega sobre cómo hubiera respondido ante esta polémica.

“Si yo fuera una hija de un señor como él y me preguntaran ¿qué opino de lo que dice su expareja?, yo diría ‘lo que no fue en mi año, no fue en mi daño ¿verdad?, yo ni había nacido, yo no tengo nada qué opinar. Lo que haya hecho para mi es muy respetable y confió en que fue un gran hombre siempre’”, concluyó.