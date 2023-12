Consuelo Duval aclara detalles sobre el robo del que fue víctima

Ciudad de México.- Consuelo Duval utilizó sus redes para confirmar que la tarde del martes fue víctima de un robo como se había informado en los medios.

A pesar de que la forma en que le robaron fue distinto a como se había dicho, la actriz confirmó que fue atracada y por una persona de su confianza.

Desafortunadamente el día de ayer me tocó a mí vivir en carne propia lo que a muchos mexicanos les ha tocado vivir… Cuando regresé de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta que la persona de servicio que trabajaba para mí y que cuidaba de mis perros en complicidad con otras dos personas habían entrado a robarme y despojarme de lo que tanto trabajo y esfuerzo me ha costado ganar, además de algunas cosas de gran valía sentimental”