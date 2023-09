Conductora del programa Hoy revela la trágica pérdida de un bebé debido a negligencia médica

Ciudad de México. - Martha Figueroa, reconocida como una de las periodistas de espectáculos más destacadas de México, ha compartido un doloroso episodio de su vida que ha mantenido en privado durante mucho tiempo. En la reciente transmisión del reality show "Hotel VIP", Figueroa abrió su corazón y reveló la trágica pérdida de su primer hijo, un suceso que marcó su vida.

La comunicadora, conocida por su discreción en cuanto a su vida privada, decidió compartir su experiencia con el público en un momento valiente y conmovedor. Relató cómo vivió el proceso de dar a luz a su primer hijo, un momento que ella y su esposo habían esperado con gran entusiasmo en lo que consideraban su "embarazo perfecto".

Figueroa recordó el doloroso proceso de estar en trabajo de parto durante un largo período de tiempo. Mientras estaba en la sala de parto, su esposo grababa emocionado, anunciando el nacimiento de su hijo. Sin embargo, no salió como esperaba, pues el bebé no lloró al nacer, lo que angustió a la conductora.

Martha Figueroa perdió el conocimiento en ese momento, sumida en la incertidumbre y el temor por la vida de su hijo.

"No oigo que llora. Entonces le pregunto: '¿Por qué no llora?' Y ya no me acuerdo de nada", compartió.