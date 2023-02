Cecilia Gabriela aseguró ser discriminada por ser “medio güerita”y de "ojo claro"

Tijuana, Baja California.- La actriz Cecilia Gabriela denunció que le han cerrado puertas en los proyectos de plataformas digitales por ser “medio güerita”y de "ojo claro".

La famosa de telenovelas como "La Madrastra" y "Rosa Salvaje" habló de las dificultades para trabajar porque "ya no entra", reveló a "De primera mano".

Manda mensaje a Tenoch Huerta

Así también mandó un mensaje de apoyo a su colega Tenoch Huerta, quien ha expuesto la situación de discriminación a personas morenas en algunas producciones. Cecilia quiere sepa su historia, ya que: "si él se quejaba que escuche mi historia, porque es lo mismo, yo he tenido problemas para entrar al mundo del cine porque no me desnudo, porque no consumo drogas, porque soy de Televisa...".

Además, la artista de 61 años dijo que también en la calle ha sufrido de estas diferencias cuando le quieren cobrar de más por ser rubia: "No es tan fácil vivir así, eh, de güerita de ojo claro".