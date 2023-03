Ben Affleck aclara 'meme' de las premiaciones de los Grammy

Tijuana, Baja California.- Ben Affleck desmintió 'estar aburrido' durante las premiaciones de los Grammy en una entrevista para The Hollywood Reporter.

El actor de 'Batman' acudió al magno evento en compañía de su esposa Jennifer López, aunque para algunos podrían considerar esta ocasión como una gran fiesta, Ben se miraba aparentemente cansado.

Desmiente estar pasándola mal

Ben aseguró que se estaba divirtiendo, pero cuando se acercó el conductor de las premiaciones (Trevor Noah), solo pudo pensar: ¡Oh Dios!.

“Nos estaban enfocando en la toma, pero no sabía que estaban documentándolo. Me incliné hacia ella y le comenté: “En cuanto empiece la transmisión, me voy a alejar de ti y te dejaré sentada junto a Trevor'”.

Pero la cantante le respondió: “Más te conviene que no te vayas’' y él dijo: "Ok, ¿de quién es este evento?. ”Mi pareja sí, obviamente. Y sí, es el evento de trabajo de tu esposa".