Anahí sorprende con mensaje de paz en medio de un concierto en San Diego

SAN DIEGO, California.- La cantante mexicana y exintegrante de RBD, Anahí, no solo deslumbró al público durante su presentación en San Diego, California, como parte de la gira "Soy Rebelde Tour", sino que también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de paz en medio del conflicto armado en la Franja de Gaza.

La zona de Israel siempre ha vivido una tensión constante con sus vecinos palestinos, y especialmente con la llamada Franja de Gaza, una problemática que finalmente explotó en un conflicto armado sin precedentes, causando la pérdida de al menos mil 900 vidas desde su inicio. Las redes sociales se han llenado de imágenes y videos que documentan las consecuencias crueles y violentas de esta lucha territorial e ideológica en Medio Oriente.

Ante esta situación, figuras públicas como Anahí se han solidarizado con las personas atrapadas en el conflicto. Durante su presentación en San Diego, Anahí se dirigió al público con un discurso emotivo:

Es una luz, por la paz, por el amor, por el mundo que queremos, yo digo que conectemos...".

Mientras pronunciaba estas palabras, lucía una camiseta con la leyenda "peace is the way" (la paz es el camino) en español.

"Una luz por la paz, por el amor, por el mundo que queremos para nuestros hijos, por el mundo que merecemos" - @Anahi



Peace is the way ������ pic.twitter.com/L8peIMVzum— lucas ⭐ (@lucasportilla) October 14, 2023

Esta conmovedora declaración de Anahí fue recibida con aplausos por el público presente. Aunque se desconoce si los aplausos fueron debido a la interpretación de uno de sus éxitos icónicos, "Sálvame", que había estado ausente de los escenarios durante más de 15 años, o si el público estaba de acuerdo con su llamado a la paz, lo que es seguro es que Anahí aprovechó su plataforma para mostrar su apoyo a la paz en Medio Oriente y enviar un mensaje de solidaridad con Gaza en medio de un conflicto que parece empeorar en lugar de avanzar hacia un acuerdo de paz.