¿Aislinn Derbez manda indirectas a su ex?

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer que causó revuelo en este 2020 fue Aislinn Derbez al anunciar su separación de Mauricio Ochmann, con quien se casó en una significativa ceremonia y a los pocos meses anunciaron la llegada de su primera hija Kailani. Después de ese idílico matrimonio, ahora están divorciados.

Sin embargo, en más de una ocasión tras su separación en junio de 2020 la actriz confesó que se sentía como “aprisionada, frustrada, triste y deprimida” con la relación que sostuvo en el pasado; incluso dijo que comenzó a perder su personalidad y olvidó las prioridades que esperaba en su vida.

Ahora, a siete meses de su divorcio, Aislinn Derbez compartió un sensible mensaje en el que habló sobre lo complicado que es “soltar y dejar ir”; pronto muchos relacionaron esta reflexión con la dura separación con Mauricio Ochmann que atravesó hace un tiempo y que causó mucho revuelo en los medios.

Aislinn habló sobre lo complicado que fue el 2020, sobre lo frágil que pueden ser los planes o proyectos que se plantean, pero también destacó la importan de “aligerar las maletas emocionales”; así como el saber soltar en el momento más adecuado para no dañar la salud mental y emocional.



Fans apoyan a la actriz ante su reflexión en redes sociales

El pensamiento de la actriz recibió más de 315 mil likes y miles de comentarios que reconocieron la fortaleza de la hija de Eugenio Derbez, otros se sintieron identificados con el pensamiento positivo y algunos más mencionaron que parecía una fuerte indirecta para su expareja Mauricio Ochmann.

“Tal vez aún quiere a su ex y dejarlo ir en su interior es difícil”, “Pobre ella sigue con lo mismo. Y el ya no la pela no anda poniendo indirectas ni nada. Para él ya se acabo y punto. No será que a ella le cuesta tanto aceptarlo por que la culpable fue ella”, “Es una payasa, ni dan ganas de leer sus estupideces”, la criticaron en redes.