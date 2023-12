Adele: "Nadie más puede cantar mis canciones como yo y punto"

ESTADOS UNIDOS.- En una entrevista con Hollywood Reporter, Adele se abrió a la introspección sobre su carrera. Habló sobre sus álbumes, "19" y "21". En este último, se detiene para conversar sobre "Rolling in the Deep", uno de sus primeros y más grandes éxitos.

Se declaró orgullosa del álbum, diciendo que algunas de las canciones tienen impacto aún hoy en día. Recuerda haber pensado que la canción nunca sonaría en la radio.

Después, al hablar sobre su conexión al escribir las letras y transmitir emociones al cantar, declaró que cree que su capacidad para transmitir emociones viene de su tristeza, ya que se considera una persona increíblemente triste.

A su mamá le gustaba Jeff Buckley, y este gusto le fue heredado. Él es un artista conocido por su música triste. Después, declaró que nadie más podría cantar sus canciones como ella:

Con mi música, y para quien la escuche, no creo que sea la mejor cantante del mundo en absoluto, pero nadie más puede cantar mis canciones como yo porque no las escribieron. Nadie más puede cantar mis canciones como yo, punto. No pueden cantar. Las letras no son suyas. Y no creo que nadie más deba cantar mis canciones.