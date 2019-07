Profesionistas estudiaron para tener un sueldo no mayor a ¡9 mil pesos!

GUADALAJARA, Jalisco.-Se dice que entre más preparada esté una persona mayor será su salario, pero en Jalisco esto no es una regla y de un año a otro, el número de trabajadores con mayor rango de estudios que perciben un sueldo no mayor a 9 mil 241 pesos al mes incrementó 15 por ciento.



El futuro en el mercado laboral no parece alentador para los recién egresados, pues según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, los empleos que más se generaron durante el primer trimestre del año son aquellos cuyo rango salarial no rebasa los tres salarios mínimos, es decir, hasta 9 mil 241 pesos mensuales.



Datos de la misma encuesta muestran un aumento anual en el número de personas que con estudios de nivel medio superior y superior tienen este salario.



Durante el primer trimestre de 2018 había 292 mil 998 trabajadores remunerados y subordinados en Jalisco con nivel de estudios medio y superior que ganaban hasta tres salarios mínimos, es decir, 7 mil 952 pesos, tomando en cuenta el ajuste que hubo de un año a otro, y para 2019 el número de personas con este rango de salario aumentó a 338 mil 504.



Por el contrario, la gente con grado de preparación media y superior que recibe más de cinco salarios mínimos al mes, es decir, más de 15 mil 402 pesos actualmente, cayó 37 por ciento del primer trimestre de 2018 al primer trimestre de 2019.



Hay una brecha cada vez más grande entre la preparación y los salarios en México, debido a que la economía de los últimos años no ha permitido el crecimiento suficiente para generar empleos mejor pagados, comentó Ignacio Román, académico del ITESO.



Si la economía no crece no está requiriendo cada vez más trabajadores, si la gente está más escolarizada se va contraatacando a la gente más preparada, pero no se les ofrece más que en otros periodos", dijo.