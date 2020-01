Pemex reconoce que no se logró meta de producción de petróleo crudo en 2019

CIUDAD DE MÉXICO.- Octavio Romero Oropeza, director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), reconoció que no se cumplieron con las metas de producción de petróleo crudo programadas para el año pasado establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación debido a que no entraron en desarrollo algunos de los pozos.



Teníamos programado para diciembre y enero meter pozos de los campos nuevos, fundamentalmente ese fue el problema; las condiciones climáticas no permitieron, hubieron muchos frentes fríos, muchos nortes, como se les llama, en el litoral de Tabasco y en Campeche y eso generó problemas", indicó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.



"Hubo algunos problemas también de algunas empresas que no pudieron concluir a tiempo; entonces se mezcló con el clima y lo que estamos haciendo es diferir la entrada de esos pozos. Esto no significa que no hayamos alcanzado la meta, es decir, la diferimos, la vamos a lograr en las próximas semanas independientemente que tenemos muchos pozos de desarrollo que se están perforando, que están entrando en producción, que están manteniendo la producción alcanzada e incrementándola".



"Ha habido un incremento, no el que se tenía contemplado para enero, por estas razones de que no entraron los pozos en esos plazos, pero lo vamos a alcanzar en las próximas semanas", agregó.



Aseguró que lo importante es que se detuvo la caída en la producción y se registra un incremento en este rubro.



De acuerdo con información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano encargado de vigilar y regular a la industria petrolera estatal y privada, Pemex cerró el año pasado con una plataforma de producción de petróleo crudo de un millón 656.54 mil barriles diarios en promedio.



Estimaciones de la Secretaría de Energía, conforme a lo especificado en el Artículo 33, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se esperaba que Pemex cerrara 2019 con un promedio anual de un millón 801 mil barriles diarios, volumen comprometido en los Criterios Generales de Política Económica 2019.



Lo anterior significa una caída en la aportación de la empresa petrolera estatal a la producción nacional de 7.87%, equivalente a dejar de extraer 144.4 mil barriles diarios en promedio durante el año.