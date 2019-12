No pierdas tu aguinaldo, ¡aprende cómo distribuirlo!

CIUDAD DE MÉXICO.-El 20 de diciembre es la fecha límite para que las empresas paguen el aguinaldo a sus empleados, una gratificación anual que puede ser el equivalente de 15 días de salario o más, de acuerdo con las políticas de cada corporación, por cada año trabajado.

El impacto de este ingreso en las finanzas personales puede pasar desapercibido si se gasta sin medida en regalos, cenas y fiestas propias de la temporada navideña; o bien, puede marcar el inicio de un cambio radical el manejo de las finanzas. ¿Qué hace la diferencia? La planeación anticipada del destino que se dará a este dinero.

Encuestas acerca de cómo gastamos el aguinaldo los mexicanos hay muchas. Una de las más recientes es “Una Navidad varias realidades”, elaborado por la empresa Kantar cuyos resultados revelaron que, en promedio, los mexicanos planean gastar alrededor de 5 mil pesos en regalos en estas fiestas decembrinas, un desembolso 12% mayor al realizado en diciembre de 2018, aun cuando este no ha sido un buen año para la economía mexicana. Este informe también destaca el mayor nivel de consumo observado entre las personas más jóvenes.

De acuerdo con Rodrigo Iñiguez, director comercial de distribución independiente de Skandia México, el aguinaldo te brinda la oportunidad de mejorar tus finanzas personales e impulsar el logro de metas financieras más grandes, por lo que recomienda no desaprovecharlo y no ocupar todo en regalos.

“El consumo navideño, per se, no es nocivo para las finanzas personales, pero si lo es cuando se realiza sin un plan de compras establecido; la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reveló que hasta 80% de los mexicanos pierde el rastro de su dinero porque no planean ni elaboran un presupuesto; lo cual se convierte en un riesgo de caer en el consumismo”.

Por otra parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que el uso del aguinaldo se destina, principalmente, a tres rubros: pago de deudas (32%), compras navideñas (28%) y ahorro (19%).

Esta Navidad, Skandia, especialistas en planeación financiera y líderes en planes personales de retiro, sugieren utilizar de manera inteligente el aguinaldo. Aquí algunas ideas:

· Consiéntete. Gasta un porcentaje de este ingreso en ti, después de todo trabajaste todo el año para obtener esta gratificación. La cantidad o porcentaje dependerá de la situación que registren tus finanzas personales.

· Ahorra e invierte. Este podría ser un buen momento para impulsar objetivos de ahorro a largo plazo. Destinar un porcentaje a lograr metas como tu jubilación, la compra de una casa, abrir un negocio o impulsar el fondo de educación universitaria de los pequeños también es altamente recomendable. Invertir es una de las formas más efectivas de generar riqueza, y un bono de fin de año es una buena oportunidad para participar.

· Disminuye tu nivel de endeudamiento. Si a lo largo del año tus deudas han ahogado tus finanzas, este es un buen momento para liquidarlas o de retomar su control, de tal manera que no sean un freno para alcanzar tus metas patrimoniales. Empieza por liquidar aquellas que te cobren la tasa de interés más alta.

· Ejerce un consumo inteligente e informado. Evita comprar por impulso, evalúa la conveniencia de cada compra y compara varias opciones para asegurarte de tomar la mejor decisión.

· Pago de primas de seguros de vida, de auto, de casa, educativos, médicos, etcétera. La inversión en prevención es vital para mantener la salud de tus finanzas personales a lo largo del año.

· Haz un fondo de emergencia. Los expertos coinciden en que es inteligente tener un ahorro de tres a seis meses, o incluso más, para evitar choques financieros inesperados.

Si este año llegaste a diciembre sin un plan de cómo gastar tu aguinaldo, comienza desde hoy a planear cómo podrías ocuparlo en diciembre de 2020 para darle un giro positivo a tus finanzas personales.

Una buena planificación de las finanzas es clave para que las personas dejen atrás la popular frase “el dinero no alcanza”. Tener un buen salario, con dinero suficiente para gastar en muchas cosas no asegura el éxito en las finanzas personales pero, ordenar los ingresos, gastos y deudas sí podría ayudar a liberar el estrés asociado al dinero, un aspecto fundamental que impacta en la salud física y emocional, finalizó el experto.