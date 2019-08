Mauricio Macri se reúne con Alberto Fernández ante crisis

BUENOS AIRES, Argentina.-El presidente de Argentina, Mauricio Macri, confirmó este miércoles que mantuvo una conversación telefónica con el candidato por el peronista Frente de Todos, Alberto Fernández, en la que buscaron "llevar tranquilidad a los mercados" que desde el lunes vienen castigando a la economía del país.

(Fernández) Se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder y quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos", publicó el presidente a través de su cuenta de Twitter.

El presidente recalcó la actitud colaborativa que mostró Fernández, quien tras la amplia victoria cosechada en las elecciones primarias del pasado domingo se ha convertido en el principal favorito en la carrera presidencial.

"Él se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral, y la incertidumbre política que genera, afecte lo menos posible a la economía de los argentinos", destacó en otra publicación a través de la misma red social.De esta manera buscan aplacar el efecto de los mercados en la economía argentina, que con la de hoy suma tres jornadas consecutivas con devaluación del peso frente al dólar y subida del riesgo país, que alcanzó las cifras más altas en los últimos diez años.En cuanto a la bolsa, este miércoles sufría una caída, no tan pronunciada como el desplome del lunes, tras la leve recuperación que experimentó ayer.



A este diálogo se unen las medidas económicas que Macri anunció al principio de la jornada que incluyen una subida del salario mínimo para la que todavía no hay cifra definitiva y mejoras impositivas para trabajadores y pequeños y medianos empresarios.

En el mismo pronunciamiento en el que anunció este paquete de iniciativas, Macri asumió los malos resultados electorales obtenidos y se mostró abierto al diálogo con los otros líderes políticos."Hablé con algunos candidatos e insistiré con los que aún no pudimos hablar. Estoy disponible las 24 horas, quiero reunirme con ellos. Que transmitamos tranquilidad en este proceso electoral que ha comenzado", afirmó el presidente.Por su parte, Fernández no se mostró muy convencido de reunirse con el actual presidente, ya que consideraba que del encuentro no saldría ningún acuerdo.

"No tiene sentido que nos reunamos, porque no nos vamos a poner de acuerdo. No quiero ser partícipe de sus decisiones porque entonces a la Argentina ¿Qué opción le queda si todos pensamos lo mismo? Creo que tardíamente toma estas medidas", destacó Fernández en declaraciones a medios locales horas antes de su diálogo telefónico con Macri.