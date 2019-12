Entrevista exclusiva con Luis Valdez, fundador de Brique Inmobiliaria

En entrevista con el fundador de Brique Inmobiliaria Luis Valdez, nos contó como fue creado el modelo que hoy en día esta revolucionando a la industria de la construcción de Residencias a la medida en México, nos platicó el esquema de negocio y como viene a satisfacer a un nicho de mercado que no encontraba alternativas distintas que adaptarse a la oferta inmobiliaria de residencias prefabricadas o en base a modelos limitados.

Luis Valdez comenta que la idea de Brique nace en 2017 ya que analizando la oferta inmobiliaria que existía en Hermosillo para adquirir una residencia en donde su familia se desarrollara y disfrutara, inclusive ya con un crédito hipotecario preaprobado, se dio cuenta que lo único que podía adquirir era una vivienda ya construida.

Por lo que nos preguntamos, ¿Por qué no construir una residencia a la medida? y detectamos una serie de factores que volvían una misión imposible el poder llevar a cabo este sueño, los principales problemas eran: financiamiento, ya que existe poca oferta de préstamos para la construcción, con tasas de interés elevadas y montos bajos, la baja o nula experiencia en como llevar a cabo la construcción y su supervisión de obra, que afectan directamente al costo y correcta evolución de la misma, el tiempo, ya que la obra pudiera ser un pozo sin fondo ni fin y que pudiera extenderse por años. Go to the Legal Help page to request content changes for legal reasons.

Es por todo lo anterior que creó el modelo Dream 360 que viene a ser posible la construcción de su residencia tal como la han soñado, cada detalle, espacio, acabados, diseño de interiores, tecnología y lujos, en tan sólo 8 meses y con un financiamiento de hasta el 100% de la obra.

Luis Valdez señaló que no existe un costo financiero en nuestro modelo y el funcionamiento es muy sencillo, una vez que los clientes muestran interés en el modelo de negocio, se les realiza una evaluación para presentarle una propuesta económica que sea viable financieramente.

Luis Valdez también dijo que no es necesario contar con lote residencial, ya que por la misma flexibilidad del modelo de negocio, inclusive Brique pudiera adquirir y liquidar el lote residencial que prefieran.

También otra ventaja es que en Brique los clientes pueden supervisar la obra ya que han desarrollado una plataforma digital, que les permite estar monitoreando en línea los avances de la obra semana a semana; esto podrá ser consultado en la web o bien desde la aplicación móvil existente para teléfonos o tablets.

Para concluir Luis Valdez dijo que el objetivo de Brique es volver una realidad la construcción de la residencia de sus sueños, por lo que han integrado el financiamiento para la obra, tomando en consideración el ingreso compuesto de los hogares y una flexibilidad para lograr se lleve a cabo, tecnología de punta a través de su plataforma de Gestión de Obra en línea con acceso 24/7 en cualquier tipo de dispositivo, proceso de entrega de obra en 4 etapas de la misma y garantizada la entrega final en solo 8 meses y al precio incial pactado, cuentan con un equipo multidisciplinario con más de 20 años de experiencia, además de contar con alianzas estratégicas para la gestoría crediticia bancaria, búsqueda de terrenos y venta de inmuebles.