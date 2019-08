AMLO reitera que Santa Lucía va a pesar de amparos

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró este jueves que los "amparos masivos" que diversas organizaciones han presentado contra la construcción de aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México, son un especie de "sabotaje legal".

"Como lo hemos estado diciendo, y se puede constatar, existe una especie de sabotaje legal, la promoción de amparos masivos, no sé ni cuántos van, primero eran 40, luego 80 y ahora más de 100, tiene como objetivo impedir que avancemos", dijo López Obrador en su conferencia de prensa de todos los días en Ciudad de México.

Unos 5 mil 450 amparos contra reformas y acciones del Gobierno de López Obrador han sido promovidos por despachos y litigantes vinculados con los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) además organizaciones de la sociedad civil, apuntó este jueves un reporte el periódico Milenio.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y otras entidades han promovido 147 juicios de amparo orientados tanto para la cancelación de Santa Lucía como para la protección de las obras iniciadas en Texcoco, un proyecto de más de 13 mil millones de dólares impulsado por el ex mandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Estamos tramitando que se resuelva en definitiva lo de los amparos, porque necesitamos trabajar en Santa Lucía para tener a tiempo el nuevo aeropuerto", dijo el mandatario.

"Espero que en unos días el Poder Judicial resuelva estos asuntos y se va aplicar el principio de justicia pronta y expedita. Es un asunto de interés nacional y necesitamos construir ese aeropuerto", añadió.

Dijo que a los quejosos no les importa el derecho, "su propósito es que fracasemos, que nos vaya mal, están obnubilados, fuera de quicio y no se dan cuenta que con esa actitud afectan el desarrollo del País".

Anticipó que a final de cuentas "no van a lograr su propósito porque nosotros vamos a seguir defendiendo todo lo que consideremos que es necesario para el desarrollo de México y somos perseverantes, no vamos a hacernos a un lado, no daremos un paso atrás.

El miércoles, López Obrador apuntó que con la construcción de Santa Lucia se reforzará el sistema aeroportuario de la Ciudad de México, que incluye la rehabilitación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la del aeropuerto de la ciudad de Toluca, a unos 50 kilómetros de la capital.

"Este aeropuerto va, a pesar de la lluvia de amparos. Vamos a construir el aeropuerto (en Santa Lucía) con mucho menos dinero, menos problemas y más calidad, y ninguno de estos tres se va hundir como iba a pasar con el de Texcoco", apuntó.