A 8 de cada 10 jóvenes que trabajan no les alcanza para canasta básica: Estudio

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las mayores adversidades a la que se enfrentan los jóvenes mexicanos es la baja remuneración en el campo laboral.

Según estudio de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, 8 de cada 10 no cuentan con ingreso suficiente para comprar la canasta básica para dos personas, convirtiéndose en el segmento más afectado en cuestiones laborales debido a que el 51% no cuenta con seguridad social, mientras que el 63% no tiene contrato estable a pesar de estar empleado.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el colectivo de Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, reconoció el rezago y vulnerabilidad que vive la juventud, así como las situaciones de trabajo a las que se enfrenta.

La ONG compuesta por más de 30 organizaciones civiles, fundaciones y empresas, reconoció que casi 3 millones y medio de jóvenes se encuentran desempleados o disponibles para trabajar pero no lo buscan porque saben que no lo pueden conseguir.

Asimismo, calificó como insostenibles e inaceptables las condiciones laborales para la juventud en México, debido a que se encuentran entre las peores en América Latina y los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según Forbes, el colectivo aseguró que está en la mejor disposición para colaborar con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y empleadores para hacer realidad las mejoras a esa situación, por ejemplo, a través de una serie de recomendaciones para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF).

La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno considera positivo el proyecto del gobierno federal, el cual beca con 3 mil 600 pesos al mes a jóvenes sin trabajo que son capacitados por empresas del sector privado.

Esta mañana, el Jefe del Ejecutivo dijo que el presupuesto alcanza para los jóvenes porque ya no se permite la corrupción.

Durante la conferencia matutina, López Obrador señaló que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene una inversión de 40 mil millones de pesos al año, presupuesto que se ha podido asignar porque, "no se permite la corrupción".

"Todo esto es posible porque no se permite la corrupción. Todo lo que se robaban ahora se utiliza para financiar estos programas y también se puede tener presupuesto. Se liberan muchos fondos porque ya no hay lujos en el gobierno, ni los sueldos elevadísimos que existían".

"Por eso ahora nos alcanza el presupuesto y se atiende a quienes no eran tomados en cuenta. En los gobiernos anteriores solo se les etiquetó y se les llamó de manera despectiva. Nunca hubo un programa para atender a los jóvenes como se está haciendo en la actualidad", agregó.

Con información de Forbes y El Universal