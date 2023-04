CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con una encuesta realizada por Hellosafe, en México, ocho de cada diez personas que no cuentan con tarjeta de crédito es debido a dos razones: miedo y desconfianza por el impacto que pueden tener sus finanzas personales, por tal motivo prefieren hacer sus pagos en efectivo.

Según El Universal, el estudio hecho a mil personas a finales de marzo, señala que el 31% de los usuarios que no tiene tarjeta de crédito es porque confía más en el efectivo que en tener dinero desde una cuenta de banco.

No obstante, el 23% prefiere no tener tarjeta de crédito debido a que ha tenido malas experiencias con ellas en el pasado, mientras que el 10% tiene miedo a no poder controlar sus gastos y afectar sus finanzas personales con deudas.

Tarjetas de crédito: ¿Por qué muchos mexicanos prefieren no tenerlas?

Personas que sí cuentan con tarjetas de crédito

Respecto a las personas que sí cuentan con tarjeta de crédito, tres de cada diez no conocen cuáles son las tasas de interés que tienen, situación que representa un riesgo para sus bolsillos.

Por su parte, el 70% de los encuestados dijo pagar a tiempo el saldo completo antes de su fecha de corte, mientras que el 3% declaró que paga el saldo mínimo antes de su fecha de corte. Sin embargo, el 27% dijo no cumplir frecuentemente con el pago, por lo que se le generan intereses que se acumulan para la siguiente fecha de corte.

En cuanto a la cifra que dispone el 24% de los ciudadanos con tarjeta de crédito es mayor de 10 mil pesos al mes.

Finalmente, los encuestados dijeron fijarse en los siguiente al momento de elegir una tarjeta de crédito:

Tasa de interés

Límite de crédito

Beneficios y recompensas

Servicio al cliente

Costos y cargos adicionales





