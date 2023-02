SAT: ¿Podrías ir a prisión si no realizas tu declaración anual?

MÉXICO.- A tan solo unos días de que comience el ejercicio fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de este 2023, es importante que conozcas las consecuencias de no realizar las declaraciones a tiempo.

Será el próximo mes de marzo cuando las personas morales deberán realizar sus respectivas declaraciones, mientras que las personas físicas deberán hacerlo en abril.

De no hacerlo, podría ser considerada como defraudación ante el SAT, lo cual podría generar multas económicas y hasta prisión de meses o años, según la cantidad monetaria no declarada.

Por su parte, Consolide, la empresa de gestión de capital humano, señala que en México existen muchas personas que se encuentran más susceptibles a caer en la evasión fiscal debido a errores de contabilidad y finanzas.

Por esto, es recomendable realizar las declaraciones de impuestos de manera puntual, con la finalidad de evitar recibir alguna sanción.

¿Cuáles son las sanciones que podrías recibir en caso de no presentar tu declaración anual ante el SAT?

Según dicta el artículo 109, apatado 'V' del Código Fiscal de la Federación, toda persona “responsable por omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente” recibirán sanciones equivalentes a las de una defraudación fiscal.

No obstante, esto no significa que de inmediato vayas a prisión si no realizaste tu declaración ante el SAT, puesto que esto solo sucedería en caso de que el monto no declarado ascienda a 1 millón 932 mil 330 pesos.

En caso de exceder el millón 932 mil 330 pesos, la sanción sería de tres meses a dos años en prisión.

Si el monto de lo defraudado excede la cantidad de 1 millón 932 mil 330 pesos, pero no pasa de 2 millones 898 mil 490 pesos, la sanción sería de dos a cinco años en prisión.

Por último, en caso de que el monto defradado supere los 2 millones 898 mil 490 pesos, sería una sanción de tres a nueve años.

Por otro lado, si la cantidad monetaria que no has declarado ante el SAT no excede la cantidad anteriormente mencionada, se aplicaría una multa que va desde los mil 400 pesos hasta los 34 mil 730 pesos.

En caso de que el contribuyente esté oblidado a presentar sus declaraciones mediante internet y no lo haga, o lo realice fuera de plazo, podría derivar en una multa que oscila entre los 14 mil 230 pesos a los 28 mil 490 pesos.

