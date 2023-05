¿Puedes invertir en CFE o es una estafa?

CIUDAD DE MÉXICO.- En el mundo digital existen diversas maneras de engañar a la gente, en particular a través de sitios web o plataformas sociales donde los delincuentes aprovechan la buena fe de las personas o su falta de conocimientos tecnológicos para estafarlas mediante la suplantación de organismos. Este es el caso de un fraude que utiliza el nombre y la imagen de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Si recibes una invitación para invertir en la CFE y ganar dinero, ten cuidado. La paraestatal ha alertado que esta información no proviene de ellos y ha pedido a los usuarios de internet que no se dejen engañar para evitar ser estafados. A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, la dependencia ha solicitado a los usuarios que estén muy atentos al modus operandi de los delincuentes cibernéticos para evitar caer en la trampa.

Por diversos medios, incluidos anuncios en videos, se promocionan la supuestas formas de inversión en la CFE.

En una página web que utiliza la identidad de la CFE, se solicita a los visitantes que completen un formulario con su nombre, apellido y correo electrónico para que la supuesta CFE pueda contactar a aquellos interesados en invertir. Sin embargo, la dependencia gubernamental ha advertido que se trata de un fraude que está suplantando su identidad. Para evitar malentendidos entre la población, el organismo ha emitido el siguiente mensaje:

Existen sitios web que suplantan la identidad de la CFE donde se invita a la gente a enviar dinero a estafadores, supuestamente a cambio de rendimientos mensuales en una cuenta bancaria. Para el fraude se valen de páginas web, Facebook y Twitter. ¡No te dejes engañar!", advierte la dependencia.

HOLA BUENAS NOCHES, SOLO PARA DAR A CONOCER SI ES VERDAD LO QUE DICE ESTA PAGINA,SALUDOS pic.twitter.com/QGGLsZmp67— Poly villa (@poly_ss) March 29, 2023

Así estafan con las supuestas inversiones en la CFE

Los estafadores utilizan las redes sociales, como Facebook y Twitter, o sitios web para contactar a sus víctimas. Les ofrecen la posibilidad de invertir en la CFE y les piden que depositen dinero en sus cuentas bancarias. A cambio, prometen altos rendimientos mensuales.

Pero todo esto es falso. La CFE no tiene este tipo de esquemas de negocio, ya que es un organismo federal que no solicita dinero a cambio de rendimientos. Si recibes una invitación de este tipo, no la respondas y no te dejes engañar.