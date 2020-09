Proponen iniciativa para eliminar IVA a toallas sanitarias, copas y tampones

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes el colectivo feminista #MenstruaciónDignaMéxico presentó a San Lázaro un proyecto de ley para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a artículos de menstruación como toallas sanitarias, copas y tampones.

Según el documento el 16% de IVA a dichos productos conlleva un gravamen fiscal basado en la condición biológica y por ende es discriminatorio.

El objetivo de la iniciativa es modificar el Artículo 2 de la Ley del IVA para incluir a los referidos artículos en la denominada tasa cero, y promovida por organizaciones de la sociedad civil: Fundar, Oxfam México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), entre otras.

#Entérate @digna_mx presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para eliminar el IVA a los productos de gestión menstrual #MenstruaciónLibreDeImpuestos https://t.co/V9BR91BR43 — COPRED CDMX (@COPRED_CDMX) September 8, 2020

Cabe recordar que el IVA es una carga tributaria al consumo, distinta a aquellos sobre percepciones o inmuebles, ya que no considera la capacidad socieconómica del individuo. En consecuencia, obliga a contribuciones fiscales de las mujeres sin distinguir su estatus económico desigual.

Asimismo, señalan agrupaciones feministas, los artículos para atender el ciclo menstrual son de primera necesidad y al no contar con ellos “aumenta las probabilidades de ausentismo, deserción escolar, infecciones y precarización económica”, transformándose en un tema de desigualdad que requiere la presencia del Estado.

Pixabay / Ilustrativa

En base a distintas proyecciones, en promedio una fémina menstrúa 2 mil 535 días en su vida, un total de siete años, si se considera el periodo de 15 a 49 años, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud.

Actualmente, apunta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México alrededor de 63 millones de niñas, adolescentes y mujeres menstrúan. No obstante, muchas no cuentan con lugares óptimos para gestionar su menstruación con dignidad, aunado a no tener acceso a agua, artículos, educación en la materia y reproductiva.

Pixabay / Ilustrativa

“Las toallas, pantiprotectores, toallas de tela, tampones y copas menstruales son bienes de primera necesidad en la sociedad actual y cuyo uso es indispensable para el ejercicio de los derechos fundamentales. A diferencia de otros productos exclusivos para un solo género, su uso no es opcional, y la falta de políticas sociales que proporcionen su acceso libre y gratuito demuestran que esta carga impositiva representa una discriminación directa y atenta contra la igualdad sustantiva de las mujeres”, enfatiza el colectivo.

Finalmente, sostiene la propuesta de ley, el IVA, a comparación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y otros tributos a la propiedad, por ejemplo, tenencia, predial y herencias, no considera el poder adquisitivo de una ciudadana, además que se estipula por tasas fijas que también excluyen tal factor.



Con información de Animal Político