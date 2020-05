Nosotros no estamos en contra de los empresarios: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no está en contra de los empresarios.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, al hacer referencia a su más reciente ensayo "Nueva política económica en tiempos de COVID-19”, el mandatario dijo que quería dejar claro que su administración quiere que los empresarios sigan invirtiendo en el País.

“Nosotros no estamos en contra de los empresarios, al contrario, queremos que sigan participando y que sigan invirtiendo”, dijo.

López Obrador afirmó que su gobierno está en contra de la corrupción y el influyentismo.

“No hay piso parejo cuando por la corrupción grandes empresas no pagan impuestos, cuando otros sí tienen que pagar porque no tienen influencias, agarraderas. Eso no conviene a nadie”, dijo.

El mandatario resaltó que en su ensayo busca explicarles a los empresarios que se “pueden hacer negocios, tener ganancias racionales” de forma lícita.

“Lo que no se permite es la corrupción, el tráfico de influencias, la impunidad. Es para todos los ensayos”, resaltó.