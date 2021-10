Niños y adultos mayores, los afectados con la Ley de Ingresos

Los niños y adultos mayores que se apoyan a través de las organizaciones de la sociedad civil serán los más perjudicados con las modificaciones en las leyes fiscales que propuso el Ejecutivo federal, señaló Óscar Serrato Félix.

El miembro activo de varias organizaciones de la sociedad civil en el Estado, expuso que de las 9 mil 354 donatarias que operan en el País solamente 6 mil 888 recibieron donativos y con la propuesta que se hizo se pretende reducir 8 mil millones de pesos.

Todas las organizaciones de la sociedad civil son donatarias organizadas, presentan un informe de transparencia la cual se encuentra en el SAT en el rubro de transparencia”, dijo.

En la propuesta de reforma, indicó, se especifica que los donativos que reciben de personas físicas ya no van a ser deducibles de impuestos y no se toma en cuenta el donativo en especie que forma el personal no remunerado o voluntario.

En Sonora hay cerca de 300 organizaciones de la sociedad civil, las más conocidas y con impacto son el Banco de Alimentos, Banco de Ropa, Asilo de Ancianos, Francisco Javier Saeta, la Fundación Juan Navarrete, Albergue de Corazón, el mismo CRIT, pero también hay cientos de organizaciones de la sociedad civil que son pequeñitas y que atienden temas poco conocidos”, señaló.

En dichas organizaciones, expuso, se dedican a brindar desde desayunos a menores hasta atenciones a pacientes con Alzheimer, que quizás no son de alto impacto en volumen, pero para las familias que enfrentan estas situaciones lo es todo.

La propuesta de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, añadió, tiene un propósito recaudatorio y al aprobarse en la Cámara del Senado las organizaciones de la sociedad civil disminuiría las deducciones que podrían tener los donantes, lo que desmotivaría la entrega de tales donaciones.

Los diputados aprobaron la miscelánea fiscal 2022 con dos modificaciones polémicas, que de acuerdo con José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, limita a las organizaciones de la sociedad civil y se avanza en el control de la Federación sobre los contribuyentes.

Una de las reformas más polémicas es la que se hizo al artículo 151 de la Ley ISR que reduce el monto que los contribuyentes pueden donar a las organizaciones civiles.

“Eso limita un tanto el que organizaciones, las empresas puedan hacer alguna donación, les quita incentivos, seguro veremos que eso de alguna forma afectará”.

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN SONORA DATOS

De acuerdo con un integrante activo de varias organizaciones de la sociedad civil, en el Estado saldrán afectadas 300 organizaciones.

EN SONORA HAY MÁS DE:

300 organizaciones de la sociedad civil (OSC).

TIPO DE OSC:

Banco de Alimentos, Banco de Ropa, Asilo de Ancianos, CRIT, fundaciones con apoyos educativos, para atención de enfermos y otros.

CON LA REFORMA FISCAL 2022:

PODRÁ DEDUCIR DE IMPUESTOS:

El Límite Global de Deducciones Fiscales

PERSONAS FÍSICAS:

Hasta $163,000, ya incluyendo la deducción por donativos.

Fuente: Óscar Serrato/AGENCIA REFORMA