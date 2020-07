"Nada de toma tu chupón": AMLO asegura que insistirá en eliminar todos los fideicomisos

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que ayer martes, la Cámara de Diputados acordara extinguir cinco fideicomisos, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se quedará tranquilo, “nada de que toma tu chupón”, sino que insistirá en que se eliminen todos los fideicomisos que existen.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que la tarde del 1 de diciembre de 2018, en el Zócalo de la Ciudad de México, en el festejo de su toma de posesión, se comprometió a eliminar todos los fideicomisos porque, acusó, no hay transparencia.

“En el caso de los fideicomisos, unos intereses. Hay como 200 fideicomisos y apenas (los diputados) van a cancelar cinco, y piensan que ya con eso ya me voy a quedar tranquilo, ‘toma tú chupón’.

“¡Nooo! Yo en el Zócalo, el día que tomé posesión hice 100 compromisos, y uno es el de eliminar los fideicomisos, porque no hay transparencia en el manejo de los fondos, y no significa dejar sin apoyo a la gente; al contrario, es acabar con la corrupción y entregar los apoyos de manera directa. Estamos hablando de cientos de fideicomisos”.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que se pretende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recoja los recursos de estos fideicomisos y se les entregue a los beneficiarios de manera directa, “pero no tener 300 aparatos que actúan de manera discrecional, sin transparencia. Entonces, ¿para qué es el gobierno si hay estas instancias paralelas?”.

“Entonces, vamos a pedirle a los legisladores que, si ahora no pueden, nosotros vamos a seguir insistiendo, que son todos (los fideicomisos), porque necesitamos ahorrar y que no haya corrupción, y que no haya derroche”, comentó.