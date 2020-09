Morena no apoya propuesta del PT de desaparecer Afores: Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, desestimó la iniciativa que presentaron sus compañeros del Partido del Trabajo (PT) para desaparecer las Afores y que las pensiones sean administradas por el Estado mexicano, a través del IMSS y el ISSSTE, y dijo que no cree que en este momento sea la salida.



En conferencia de prensa, Mario Delgado le dio su respaldo a la iniciativa que anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para mejorar las pensiones de los trabajadores del país.

El legislador de Morena sostuvo:

Yo no creo que sea la salida en este momento lo que propone el PT, generaría una presión muy importante sobre las finanzas públicas. Yo creo que tenemos que seguirle buscando y que el sector productivo contribuya a un sistema de pensiones más justo en nuestro país".



"Asumir nacionalizar las Afores, lo que harías es trasladar el costo de las pensiones, el 100 por ciento de ese costo al sector público, lo cual generaría una presión muy importante sobre las finanzas públicas", agregó.



Este martes, el grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados presentó su iniciativa para expedir la Ley de Pensiones con la que pretende desaparecer las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y que sea el Estado mexicano, a través del IMSS y el ISSSTE, quienes absorban y administren los 3.8 billones de pesos que se tienen en 65 millones de cuentas de ahorro de los trabajadores.



El morenista dijo que no conoce a fondo la iniciativa petista, pero recordó que el titular del Ejecutivo ya presentó una iniciativa de reforma para el sistema de Pensiones.



Y dijo que el sistema de pensiones es insuficiente en nuestro país y realmente no genera pensionados, sino adultos mayores sin la posibilidad de tener una pensión digna; en lugar de pensionados, genera adultos mayores desamparados, esa es la realidad, porque es un sistema que no está diseñado para países como el nuestro donde hay un muy bajo nivel salarial y no hay posibilidad de ahorro, es el defecto que tiene este sistema. Quienes instrumentaron este sistema, por ahí de mediados de los noventa, fue el error que cometieron.



Indicó que hay manera de corregirlo, dos vías que ha impulsado el Gobierno: primero, la contribución patronal va a incrementarse, de aproximadamente un 5 por ciento se va casi a un 15 por ciento; pero lo más importante que ha habido aumentos ya reales en el salario. Entonces, si aumenta el salario, el monto de la pensión tendrá que aumentar.

Va PT por desaparecer Afores



El grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados presentó su iniciativa para expedir la Ley de Pensiones con la que pretende desaparecer las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y las acusó de solo enriquecerse y cobrar altas comisiones a los trabajadores y propone que todos los fondos sean manejados por el Estado mexicano, a través del IMSS y del ISSSTE.



En un iniciativa que enlistaron este martes en la Gaceta Parlamentaria, los diputados del PT explicaron que retomaron la iniciativa ciudadana de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, AC y la presentaron para proponer la abrogación del llamado Régimen de Capitalización Individual, es decir, la supresión de Afore y Siefore, incluido PensionIssste, y la restitución del Régimen Solidario de Reparto que consagraba en las leyes del IMSS y del ISSSTE de 1973 y 1983 respectivamente y que fueron anuladas por un neoliberalismo cada vez más voraz que impulsa una nueva etapa de acumulación del sistema capitalista.



La Ley consta de 10 artículos, junto con sus normas transitorias y explica que la arbitrariedad que caracteriza a las acciones de las Afore bajo la complicidad gubernamental es el cobro de comisiones a las cuentas inactivas que resulta inaceptable, ya que el trabajador no está generando ingresos.



Ante dicha propuesta la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) señaló que las propuestas de reforma al sistema de pensiones del Partido del Trabajo es financieramente inviable.



"En las mesas de trabajo se ha concluido reiteradamente la inviabilidad del sistema de Afore única y los beneficios que para el trabajador representa una sana competencia que conduce a un sistema de administración profesional de sus recursos en términos de rendimientos para incrementar su patrimonio", dijo el organismo.



Para la Amafore, la competencia permite a los trabajadores elegir libremente quién quiere que administre sus recursos, propicia la reducción de comisiones en condiciones de mercado y fomenta alcanzar mejores rendimientos.