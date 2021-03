México tendría en 2021 el segundo mejor desempeño económico en 40 años: Banxico

CIUDAD DE MÉXICO.-Durante el tercer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la economía mexicana puede aspirar a tener su segundo mejor desempeño de los últimos 40 años, a pesar de que no lograría compensar el desplome de 2020.

Los expertos elevaron a 3.89 % el pronóstico de crecimiento en México para este 2021 pese a la incertidumbre derivada de la pandemia de coronavirus y tras el batacazo de -8.2 % del PIB del pasado año, informó este martes el Banco de México (Banxico).



De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco, el crecimiento estimado durante febrero es superior al previsto en enero, cuando los expertos consultados por el banco central calculaban un aumento del 3.74 % de la economía para este año.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Este es el primer pronóstico de la encuesta tras confirmarse que la economía de México se contrajo un 8.2 % en 2020, su peor desplome desde la Gran Depresión de 1932, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la semana pasada.Pese a la pandemia de Covid-19, los especialistas opinaron que, a nivel general, los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico son las condiciones económicas internas (47 %), la gobernanza (33 %) y las finanzas públicas (10 %).A nivel particular, los principales factores fueron la debilidad del mercado interno (23 % de respuestas), la incertidumbre política interna (19 %), la incertidumbre de la situación económica interna (18 %), la política de gasto público (8 %) y problemas de falta de Estado de derecho (7 %).Además, los analistas estiman que este 2021 la inflación general cerrará en el 3.88 % y el tipo de cambio del peso mexicano, muy volátil, acabará en 20.32 pesos por dólar.Hace un mes, los mismos expertos situaban la inflación del 2021 en 3.65 % y el tipo de cambio en 20,18 unidades por billete verde.La proyección de la encuesta de Banxico se compara con el crecimiento de 3.7 % que pronostica el Banco Mundial y el 4.3 % que estima el Fondo Monetario Internacional (FMI).La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que estimaba un decrecimiento del 8 % en 2020, calcula un rebote de 4.6 % del PIB en 2021.Los 34 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero consultados por el Banco de México empeoraron su pronóstico para el primer trimestre del año, cuando prevén una contracción anual de 4.46 % del PIB y una caída trimestral de 0.73 %.En esto coincidió Edmar Ariel Lezama, coordinador del Programa Único de Especializaciones en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Este primer trimestre de 2021 será malo también, tal vez ya no con una cifra negativa, pero sí muy cercana a cero, y esta meta que se ha planteado para 2021 de crecer entre 3 % y 5 % puede volverse complicada", explicó el profesor a Efe.Además, de las 12 millones de personas que abandonaron la población económicamente activa (PEA) en abril de 2020, aún faltan por reincorporarse casi 3 millones, recordó el académico al citar al Inegi."En torno a la cantidad de trabajos no nos hemos recuperado y no será pronto, y en torno a la calidad también difícilmente ocurrirá en el corto plazo", lamentó.Ante este panorama, la plena recuperación económica en México podría tardar hasta 2024, opinó Héctor Magaña, profesor de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey.El presidente, Andrés Manuel López Obrador, insistió este martes en que México ya está "saliendo del hoyo" que ocasionó la pandemia, que ha dejado casi 2.09 millones de casos y más de 186 mil muertes, el tercer país con más decesos del mundo por Covid-19."Ya va reactivándose la economía poco a poco, y este año ya hay pronósticos de crecimiento del 5 %, son buenas las cifras de recuperación de empleo, vamos hacia la normalidad, estamos saliendo del hoyo en que nos metió la crisis por la pandemia", afirmó en su rueda de prensa matutina.Pero el mandatario también reconoció el rezago de la vacunación, su principal apuesta para reactivar la economía y frenar la pandemia, pues en un principio había estimado inmunizar a los más de 15 millones de adultos mayores de 60 años en marzo.Hasta ahora México solo ha recibido 4.69 millones de dosis, entre los fármacos de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik V."Es una cuestión de tiempo por la falta de las vacunas, todavía no tenemos vacunas suficientes, pero esto se está resolviendo", admitió el presidente.