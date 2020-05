Mercado Libre retendrá IVA e ISR a vendedores en estos casos

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del 1 de junio de 2020, debido a un nuevo decreto nacional, se aplicarán retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en tus ventas de Mercado Libre.

Serán alcanzadas por esta retención todas las ventas de productos nuevos que realicen personas físicas en Mercado Libre. Las operaciones realizadas con Mercado Pago que no estén relacionadas con ventas en Mercado Libre no serán alcanzadas por la retención.

Las retenciones son cobros impositivos sobre tus operaciones. Como somos agente de recaudación ante SAT, podrías ser alcanzado o no por ambas retenciones en función de tu condición fiscal declarada en Mercado Libre y de tus ventas diarias.

¿A quiénes se le retendrá?

Con esta norma, se retendrá en cada venta un porcentaje a los vendedores que sean Personas Físicas y que vendan productos nuevos.

*Si tienes tu RFC de persona física cargado en Mercado Libre, se te retendrá el porcentaje correspondiente de acuerdo a cómo vaya avanzando tu ingreso durante el día.

¿Dónde ver cobros de la retención?

Si tus operaciones de Mercado Libre fueron alcanzadas por estas retenciones, podrás ver los montos en tu vista general de facturación dentro del detalle de las facturas posteriores al 1 de junio. Ahí deberás ingresar a Cargos y después a Impuestos.

Ten en cuenta que la retención se te descontará directamente en cada una de tus ventas. Podrás ver los montos retenidos conforme se vayan generando, desde tu sección de Facturación.

¿Puedo usar la retención como saldo a favor frente al SAT?

Si tus datos fiscales están actualizados en Mercado Libre y tienes tu RFC cargado en la sección Mis datos, entonces podrás presentar ante SAT un certificado que indica que las retenciones fueron aplicadas sobre tus ventas. Podrás incluir el certificado emitido por Mercado Libre en tus declaraciones de ISR e IVA para pedirlo en devolución o tomarlo como saldo a favor para futuros impuestos.



Podrás ver y descargar el certificado de tus retenciones al final del mes en la sección Facturación > Impuestos percibidos.

Si tus datos fiscales no están actualizados en Mercado Libre, no se generará el comprobante de forma mensual y, por lo tanto, no podrás tomar la retención como saldo a favor ante SAT.

Actualiza tus datos

Si anteriormente registraste un CURP en tu cuenta de Mercado libre o Mercado Pago, asegúrate que tanto CURP y RFC correspondan a la misma persona física; si no, deberás cambiar la titularidad de tu cuenta. Podrás hacerlo de la siguiente manera:

1. Ingresa a la sección Mis datos desde el menú de la página principal de Mercado Libre.

2. En la sección Datos personales, selecciona Necesito ayuda.

3. Elige Cambiar la titularidad de mi cuenta.

En caso que todavía no estés inscrito en SAT, puedes hacerlo con tu CURP indicando la condición que se ajuste a tu actividad y monto de facturación anual. Una vez inscrito, actualiza tu información fiscal en Mercado Libre para tener los porcentajes correctos en las retenciones.

Si registras tu RFC en Mercado Libre una vez que la retención ya ha comenzado, no podrás recuperar lo retenido previamente ni emitir certificados por los meses previos. Únicamente tendremos en cuenta tu condición para las futuras retenciones, que se comenzarán a cobrar con los nuevos porcentajes a partir del día en que cargues tu RFC en la plataforma.