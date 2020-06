Lavado de dinero en México asciende a 43 mmdp, advierten

CIUDAD DE MÉXICO.- En México falta madurez para prevenir y combatir el lavado de dinero que asciende a 43 mil millones de pesos al año, el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), destacó la empresa TMSourcing.



“El tema de la prevención lavado de dinero, el tema de cumplimiento, es algo que todavía enfrentamos sin la madurez correspondiente”, dijo el experto de la empresa de servicios financieros y legales, Guillermo Donjuán Aguirre.



Refirió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), identifica que en México el tema de lavado de dinero tiene que ver más o menos con el 3.5% del PIB.



“Si esto lo llevamos a dólares o pesos son 43 mil millones de pesos que se lavan al año dentro de la economía nacional”, subrayó el director de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la firma.



Donjuán Aguirre señaló que ese dinero tuvo en primera instancia alguna actividad ilícita como la trata de personas, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, corrupción y evasión fiscal entre otros.



Por alguna cuestión, agregó, se permitió obtener esos recursos de manera ilícita, e introducirlos a la economía normal a efecto de ser blanqueados, y que los delincuentes puedan disfrutar de esas ganancias ilícitas.



Durante el seminario virtual de actualización para analizar e implementar la guía de capacitación antilavado emitida por las autoridades, afirmó que los oficiales de cumplimiento tienen una gran responsabilidad para detectar ese tipo de ilícitos que le hacen mucho daño a la sociedad.



“Ahí van muchas de las actividades ilícitas de la economía que nos están pegando como sociedad; nos pega el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas y su consumo. Nos pega todo eso y como sociedad cada vez lo padecemos más”, apuntó.

En ese sentido, comentó que es muy frecuente en el círculo interno de las personas se conozcan casos del cobro de derecho de piso, asaltos, o víctimas de daños colaterales de algún familiar.



Por eso, hizo un exhorto a la sociedad y especialistas antilavado a contribuir y colaborar para que esto no suceda.



“A pesar de ello seguimos sin poner nuestro granito de arena; este es el granito de arena que podemos poner para que el lavado de dinero no pase”, expresó.

Sanciones

El especialista hizo ver que por otro lado, las sanciones que impone la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no abonan para evitarlo.



Por lo general, las sanciones no son ejemplares, lamentó.



“Son por errores administrativos, es decir, la CNBV pone sanciones por entregar extemporánea de un informe, porque el manual no cumple con disposiciones de carácter general, expedientes que no están debidamente entregados”, acusó.