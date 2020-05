IP debe disculparse por excesos y por no pagar impuestos, en lugar de demandar: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - Los empresarios que piensan en demandar por las nuevas disposiciones en materia energética, deberían pedir disculpas por sus excesos durante el periodo neoliberal y por no pagar impuestos, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

No puede ser que nosotros estemos haciendo un esfuerzo de reducción de costos y los particulares no aporten nada, se continúen con los mismos contratos leoninos. Además, quedando claro de que el Estado es el rector de las actividades del desarrollo nacional, eso es lo que se está haciendo poniendo orden y lo vamos a seguir haciendo”, dijo.

Y agregó: “Es lo mismo para los que no pagaban impuestos, la verdad es para que estuvieran ofreciendo disculpa, no para que estuviesen demandando. Es para que estuviesen aceptando de que se excedieron, que ya no se puede seguir con lo mismo”.

El fin de semana en un comunicado el Consejo Coordinador Empresaria (CCE) indicó que el acuerdo de la Sener publicado el 17 de mayo sobre la “Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, viola el marco constitucional mexicano.

El CCE anunció que el sector privado agotará los recursos jurídicos y los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales para proteger sus inversiones.

López Obrador dijo durante su conferencia de prensa matutina que algunos empresarios están “muy enojados porque no pagaban impuestos y se están presentando denuncias y se tratan de grandes corporaciones, nacionales extranjeras que tenían una gran influencia hasta en los partidos”.

“Espero que ellos comprendan que no soy gerente de una empresa, soy Presidente de México”, dijo.