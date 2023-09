Hostess Brands, propietaria de Twinkies, es comprada por 5 mil 600 mdd

ESTADOS UNIDOS.- Mientras las principales empresas de alimentos envasados de Estados Unidos buscan aumentar sus carteras de marcas debido al declive que se tuvo tras la pandemia de Covid-19, J.M. Smucker informó este lunes que compraría Hostess Brands, compañía fabricante de Twinkies, luego de un acuerdo por 5 mil 600 millones de dólares.

El día de ayer (domingo), fuentes familiarizadas con el asunto declararon a Reuters que el fabricante de la crema de cacahuate, Jif, estaba a punto de llegar a un acuerdo para hacerse de Hostess por casi 5 mil millones de dólares, sin contar su deuda neta de unos 900 millones de dólares.

Tras esto, en las operaciones previas a la apertura de la sesión de este lunes, las acciones de Hostess subieron 16.3%, mientras que las de J.M. Smucker bajaron 7.5%.

Varias marcas tenían interés por comprar Hostess Brands

Actualmente, Hostess tiene una capitalización bursátil de unos 3 mil 730 millones de dólares, según datos de LSEG, después de una subida de casi el 27% de sus acciones desde el 25 de agosto pasado, cuando Reuters informó que la empresa consideraba una venta tras recibir el interés de adquisición de importantes fabricantes de alimentos.

Por su parte, J. M. Smucker pagará a los accionistas de Hostess 34.25 dólares por acción en efectivo y acciones, lo que representa una prima del 54% desde el día anterior a la publicación del informe. El valor en acciones de la operación es de 4 mil 550 millones de dólares, según cálculos de Reuters.

Hostess Brands se convirtió en objetivo de compra después de que consiguiera incrementar sus ingresos a través de las subidas de precios que avivaron la preocupación de los inversores sobre sus perspectivas, con una desaceleración constante del crecimiento de su volumen.

En ese entonces se dio a concoer que General Mills Inc, Mondelez International Inc, PepsiCo Inc y Hershey Co estaban entre las empresas que habían mostrado interés en comprar Hostess.

El acuerdo entre J.M. Smucker y Hostess sigue a una racha de otras operaciones, como la de Campbell Soup de 2 mil 700 millones de dólares por el fabricante de salsas Sovos Brands y la de Unilever por la compra de la marca premium de yogur helado Yasso en Norteamérica.

Hostess se declaró en quiebra hace varios años

Hostess, con sede en Lenexa, Kansas, fue fundada en 1930 y está detrás de varias marcas emblemáticas, como Ho-Hos, Ding Dongs, Zingers y las galletas y barquillos Voortman.

La empresa se declaró en quiebra dos veces, en 2004 y 2012, a consecuencia de una combinación de propietarios de capital privado que la cargaron de deudas y a su incapacidad para crear nuevos aperitivos atractivos para los consumidores.

J.M. Smucker, que también alberga marcas de café y alimentos para mascotas, tiene un valor de mercado de más de 14 mil millones de dólares y había subido los precios de sus mermeladas y jaleas, lo que contribuyó a aumentar su previsión de beneficios para el año.