Generaría reforma migratoria billones de dólares adicionales al PIB de EU y México

WASHINGTON, EU.- Según una reciente investigación, la reforma migratoria integral en Estados Unidos podría brindar billones de dólares adicionales al PIB de Estados Unidos y México, el tema bilateral de mayor urgencia para el nuevo gobierno de Joe Biden es el apoyo de México para controlar los flujos migratorios y poder evitar otra crisis en la frontera.

De ser aprobada e imlementada la reforma migratoria integral propuesta por Biden en su primer día de mandato y ahora sometida al Congreso -el proyecto de Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021- generará enormes beneficios económicos tanto a Estados Unidos como a México.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

De acuerdo, con el análisis realizado por el North American Integration and Development Center (NAID) de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) determinó que la propuesta Ley de Ciudadanía generaría más de 3 billones de dólares en PIB adicional a lo largo de 10 años como resultado de un incremento en productividad e ingreso brindados por la legalización y naturalización de la población inmigrante indocumentada (unos 11 millones) más nuevos flujos migratorios legales.

Por su parte, el doctor Raúl Hinojosa-Ojeda, director del NAID, dijo que el informe preliminar indica que sólo con la legalización y ciudadanía de los denominados “trabajadores esenciales” indocumentados se generaría 1.5 billones en PIB adicional a lo largo de 10 años. Del total de los 7.8 millones de trabajadores indocumentados, un 77 por ciento son definidos oficialmente como “trabajadores esenciales”, declaró Hinojosa-Ojeda en entrevista con La Jornada.

El doctor agregó que la investigación estimó que la remesas a México y a los tres países del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) como resultado de los ingresos superiores de los beneficiados de una reforma, que incluye la legalización como de nuevos inmigrantes legales, podría alcanzar un total de más de un billón de dólares a lo largo de una década.

Al ser utilizados con programas de inclusión financiera en ahorros e inversión podría generar unos 100 mil millones de dólares de inversión en comunidades que envían migrantes.

Sin embargo, la prioridad en la coyuntura actual para el gobierno de Biden en la relación bilateral es el control de los flujos migratorios indocumentados. Pese que se abordó el tema de migración durante la reunión bilateral entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden el lunes, no se han ofrecido mayores detalles sobre lo que se discutió en ese tema.

Fuentes de la Casa Blanca como expertos han insistido que la gran preocupación inmediata del presidente estadounidense es evitar una crisis migratoria en la frontera, las cuales sirvieron de pretexto para el gobierno de Donald Trump para promover sus políticas antimigrantes, y que el nuevo gobierno está intentando desmantelar.

Según datos oficiales de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza- llegando a los niveles más altos en una década, unos 78 mil en enero. De esos, un 80 por ciento han sido expulsados.

A diferencia del gobierno anterior, no está usando esa medida para expulsar a inmigrantes menores de edad no acompañados. Pero eso está generando otro problema sobre qué hacer con el alza en el número de menores de edad no acompañados que están cruzando la frontera -cientos cada día- y se esperan miles más, la mayoría llegando desde Centroamérica.

La administración de Biden ha insistido en que están haciendo lo mejor posible bajo las condiciones que heredaron mientras intentan desmantelar las viejas políticas “crueles” de Trump, y reitera que todo esto tomará tiempo y por lo tanto pide “paciencia”.

Para frenar o por lo menos disminuir esos flujos, sobre todo los provenientes de Centroamérica, EU necesita que México continúe con algunas de las políticas de control fronterizo que se vio obligado a implementar bajo presión de Trump, incluyendo el despliegue de tropas de la Guardia Nacional a las fronteras.

Con información de La Jornada