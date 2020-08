¿Qué es un fraude piramidal y cómo detectarlo?

MÉXICO.- Un fraude piramidal es aquella en la que no existe una actividad o inversión real que la sustente, sino que los “beneficios” de unos “inversores” se pagan directamente con el dinero que “invierten” otros “inversores”.

Es decir, con el dinero de los últimos que entran en el sistema pagan a los primeros que entraron en dicho sistema, estas empresas no invierten el dinero en las inversiones que dicen hacerlo, simplemente se dedican a dar el dinero de los nuevos a los antigüos “inversores”, quedándose con una parte.

Inicialmente el sistema funciona porque al principio entra poca gente y eso hace que haya más “inversores” nuevos que antigüos, lo que permite que con el dinero de muchos (los nuevos) puedan pagar a unos pocos (los antigüos) el dinero que pusieron más los “beneficios” prometidos, pero a medida que va creciendo el sistema se acerca su final, ya que llega un momento en el que ya les resulta muy difícil engañar a gente nueva y eso hace que los nuevos no sean “muchos” sino “pocos” en comparación con la gente que tiene que empezar a cobrar en el futuro cercano, llegado ese momento crítico las personas que montaron el sistema desaparecen para siempre con todo el dinero que esté en esos momentos en su poder y ya nadie más cobra lo prometido.

Por ejemplo, si al siguiente mes no tienen a alguien nuevo o mínimo dos de los integrantes no cumplen con su cuota, empieza a desbaratarse la pirámide y todos salen perdiendo, quien organiza sabe perfectamente todos los riesgos que con lleva, pero no lo dicen porque esas personas, creen que no corren ningún riesgo.

Pero el riesgo es mucho más grande para quienes crean la red, porque dicha actividad de obtención de dinero ilícita es considerada un "fraude" según el artículo 386 del Código Penal Federal, establece que - Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido-.

El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:

I.- Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario;

II.- Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario;

III.- Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario.

Entre los esquemas piramidales que existen en México están Pirámides, telares de la prosperidad, flores de la abundancia o círculos de la amistad, inversiones en oro o en el mercado Forex; son algunos nombres que reciben estas actividades engañosas, sumando más de mil denuncias formales solo en la ciudad de México en un año.

En la actualidad los fraudes piramidales se están presentando con falsas franquicias de agencias de viajes; la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) alertó de la aparición de un grupo de personas que vende franquicias de agencias de viajes sin respaldo aprovechando la necesidad de mucha gente de obtener ingresos en medio de la pandemia.

Así lo informó el presidente nacional de la AMAV, Eduardo Paniagua, confirmando que se trata de un fraude, puesto que una de las páginas de los supuestos franquiciadores ha sido creada para respaldar la estrategia, por lo que todos los links y páginas asociadas no existen, según publicación del portal Quintanaroohoy.

Explicó, Paniagua que las supuestas empresas ofrecen convertir a los agentes en dueños de una agencia de viajes, de hecho, en la propia AMAV ya han recibido los correos de los supuestos empresarios provocando que varios profesionales denuncien estas prácticas.

En dichos correos ofrecen a la gente operar una agencia de viajes americana desde casa, bajo un aparente esquema de franquicia piramidal, pues les aseguran que al convertirse en socios ganarán un porcentaje de las ventas de la gente que vayan reclutando, para lo cual la inversión inicial ronda los 50 mil pesos.

Sin embargo, al hacer la revisión de los nombres, desde AMAV se percataron que no están afiliadas a ninguna organización ni respaldadas por alguna empresa, por lo que la asociación pide a la población estar atenta para no caer en el engaño.

Algunas características útiles para identificar una estafa piramidal son: Absolutamente siempre hay gente que cobra lo prometido, ofrecen una rentabilidades altísima, ofrecen rentabilidades seguras, ofrecen un porcentaje del dinero que metan en el sistema aquellos conocidos o amigos, todo funciona “normalmente”.

Con fragmentos de información de Repertur, Invertir en Bolsa, MéxicoJusticia