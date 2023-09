Falso que haya recorte a becas de posgrado en Conahcyt, asegura Jesús Ramírez

MÉXICO.- Jesús Ramírez Cuevas, el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, afirmó que no existe una reducción en las becas de posgrado del Conahcyt. En la jornada de ayer, martes, estudiantes expresaron su descontento en Insurgentes debido a la ausencia de apoyo social.

El portavoz de la Presidencia explicó que en el año 2023, el gobierno asignó 13,139 millones de pesos a este sector, lo cual representa un aumento del 40% en comparación con los recursos de 2017. Esto se traduce en más de 80,000 becas, y se espera que al concluir el año se superen las 90,000 becas otorgadas.



"Las ciencias y las humanidades son pilares del desarrollo de México", aseguró al tiempo que compartió las siguientes estadísticas.



Sin embargo, estudiantes del nivel superior ayer se manifestaron por la falta de becas en el Conahcyt.

La petición para restituir las becas del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) a todos los programas de posgrado en México, hecha por el Frente Nacional de Estudiantes de Posgrado por México a través de la plataforma de Change (change.org), lleva 3 mil 614 firmas con un objetivo de 5 mil.



El Frente, que ya ha protestado antes por los cambios en el Consejo, busca interponer un amparo que proteja los derechos de los estudiantes y convoca a una marcha mañana, en las instalaciones del Conahcyt.





Estudiantes de posgrado, maestría y doctorado protestan por becas del Conahcyt

La protesta, se explica en el documento "Manifestación en Defensa de la Educación Pública. 5 de septiembre de 2022", proviene de arbitrario y abrupto cambio en sesión extraordinaria del Conahcyt el pasado 26 de julio de 2023 que afectó los parámetros y criterios con los que son asignadas las becas para estudiantes de posgrados.

La cerrazón institucional y falta de transparencia con la que se ha manejado la toma de decisiones y la necesidad de restablecer las mismas para poder continuar con nuestras investigaciones y estudios por el beneficio de México. Hemos decidido convocar a una Manifestación Pacífica a las afueras de las instalaciones del Conahcyt".



Mientras que en la petición de Change se detalla que a causa de este cambio "951 posgrados no son elegibles para categoría 3; 76 posgrados no son elegibles para categoría 4; 2 posgrados no son elegibles para categoría 2 y 7 posgrados no son elegibles para categoría 1", lo cual arroja un total de 2,976 posgrados inscritos en el Conahcyt y 1,036 que no son elegibles para recibir becas. Cifras que también significan que, debido a los programas reclasificados, 10,360 investigadores de posgrado se quedan sin beca.



Las peticiones son diversas: transparentar y comunicar los criterios de asignación de becas; respetar la asignación de becas de este año a partir de los criterios de admisión; garantizar que los estudios e investigadores foráneos correspondientes tendrán becas y realizar una audiencia con el Frente Nacional de Estudiantes de Posgrado en la que se atiendan las demandas y quejas de la comunidad.



Alistan más marchas y bloqueos por becas de Conahcyt

"Merecemos seguir estudiando, investigando y creando ciencia. El gobierno tiene la responsabilidad de apoyarnos" se lee en la petición.



También se anunció que habrá acciones simultáneas al interior del país, así como en centros Conahcyt: "No cejaremos en esta lucha hasta obtener la restitución completa de nuestros derechos como estudiantes de posgrado", se lee al final del documento.



La petición de Change se puede firmar en: https://www.Change.org/CONAHCYTsinbecas

